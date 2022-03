Yamaha-Teams in Katar: Quartararo ohne Druck - Dovizioso ohne Erwartungen

Audio-Player laden

Mit dem Grand Prix von Katar in Losail geht sie an diesem Wochenende endlich los: die MotoGP-Saison 2022. Im Yamaha-Werksteam tritt Fabio Quartararo erstmals als Titelverteidiger an. Auf seine Vorbereitung wirkt sich das aber kaum aus, wie der Franzose bekennt.

"Es ist natürlich schön zu wissen, einen WM-Titel errungen zu haben. In Frankreich spüre ich deshalb mehr Verantwortung. In meinem Privatleben hat sich aber nichts verändert. Auch mein Leben im Fahrerlager ist genauso so wie vorher und ich finde, das muss auch so bleiben", sagt Quartararo in der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag.

Spürt er als amtierender Weltmeister nun mehr Druck? "Nein, das nicht", so Quartararo, "aber natürlich fühlt es sich gut an, hier zu sitzen. Denn das bedeutet, dass man etwas richtig gemacht hat."

Fabio Quartararo: Es geht für alle wieder bei Null los

"Wir müssen aber unterscheiden. Das vergangene Jahr war ein fantastisches für uns, denn wir haben den WM-Titel errungen. Jetzt aber geht alles wieder von vorne los. Wir alle starten mit null WM-Punkten in die Saison. Es kommt wieder von Neuem darauf an, über die Saison gesehen der Schnellste und auch der Konstanteste zu sein", so der Titelverteidiger.

Weltmeister Quartararo in der PK am Donnerstag - im Hintergrund Vorgänger Joan Mir Foto: Motorsport Images

Auf die Frage, wen er in diesem Jahr als eine Hauptgegner einschätzt, antwortet Quartararo: "Das ist schwer zu sagen. Bei den Testfahrten lag das gesamte Feld eng beisammen. Ich glaube, wir müssen die ersten paar Rennen abwarten, um zu verstehen, wer die Spitzengruppe bilden wird. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs in diesem Raum hier schwer zu schlagen sein werden."

Mit Quartararo saßen in der ersten MotoGP-Pressekonferenz 2022 der aktuelle Vizeweltmeister Francesco Bagnaia (Ducati), Joan Mir (Suzuki) als der Weltmeister von 2020, der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Honda), KTM-Werkspilot Brad Binder und Aprilia-Werkspilot Maverick Vinales, der vor einem Jahr noch Quartararos Teamkollege im Yamaha-Werksteam war.

Franco Morbidelli: Knieverletzung kein Thema mehr

Quartararos aktueller Teamkollege im Yamaha-Werksteam ist Franco Morbidelli. Der Italiener fuhr bereits die letzten fünf Rennen der Saison 2021 für das Team und hat im Gegensatz zu Quartararo einen Vertrag bis einschließlich der Saison 2023.

Franco Morbidelli steht vor seiner ersten vollen Saison in einem Werksteam Foto: Motorsport Images

Vor seiner ersten vollen Saison in einem Werksteam freut sich Morbidelli, dass seine langwierige Knieverletzung von 2021 nun endlich ausgeheilt ist.

"Ich bin zuversichtlich, denn ich bin deutlich fitter als ich es im vergangenen Jahr war. Natürlich müssen wir das gute Gefühl erst noch auf der Strecke bestätigen, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass ich nicht so stark leiden werde wie es Ende der vorigen Saison der Fall war", sagt der Italiener.

Andrea Dovizioso hält sich mit Erwartungen zurück

Zum Yamaha-Aufgebot 2022 gehört neben Morbidelli noch ein zweiter Italiener. Andrea Dovizioso sitzt im RNF-Team, dem Nachfolgeteam von Petronas, ebenfalls auf einer M1 der aktuellen 2022er-Spezifikation. Mit Erwartungen hält sich "Dovi", der den Katar-Grand-Prix in den Jahren 2018 und 2019 jeweils auf Ducati gewonnen hat, aber bewusst noch zurück.

Andrea Dovizioso weiß noch nicht so recht, was er bei RNF-Yamaha erwarten kann Foto: Motorsport Images

"Das kann ich wirklich noch nicht sagen, denn Testfahrten sind immer sehr seltsam. In diesem Jahr gilt das umso mehr, weil wir in Indonesien getestet haben", sagt Dovizioso und erklärt: "Mein Gefühl auf dem Bike hat sich ein bisschen verbessert, vor allem in Bezug auf das Bremsen. Ich bin aber noch nicht so zuversichtlich, dass ich sagen könnte, ich kann dies und jenes erreichen."

"Die Situation ist einfach noch nicht ganz klar für mich. Wir haben es hier mit einer ganz anderen Strecke [als bei den Testfahrten] zu tun und hier habe ich diese Yamaha noch nie pilotiert", so Dovizioso und weiter: "Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Aber ob ich konkurrenzfähig sein kann, das kann ich wirklich noch nicht sagen, weil ich es einfach noch nicht weiß. Deshalb gehe ich unbelastet in das Wochenende und lasse es einfach auf mich zukommen."

Darryn Binder vor MotoGP-Debüt: "Vor allem ins Ziel kommen"

Auf sich zukommen lassen will es auch Darryn Binder. Der Teamkollege von Dovizioso bei RNF-Yamaha gibt am Wochenende sein MotoGP-Debüt, nachdem er im Winter direkt aus der Moto3-Klasse aufgestiegen ist. Bei den Wintertestfahrten in Jerez, Sepang und Mandalika hat sich der jüngere Bruder von KTM-Werkspilot Brad Binder bereits mit der Kraft der MotoGP-Maschine vertraut machen können. Jetzt steht er vor seinem ersten Rennwochenende in der Königsklasse.

Darryn Binder ist einer von fünf Rookies im MotoGP-Starterfeld 2022 Foto: Motorsport Images

"Ich will einfach versuchen, in jeder Session so viel wie möglich zu lernen", sagt Darryn Binder und merkt an: "Die FT4-Session zum Beispiel ist ja etwas komplett Neues für mich. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und versuche mein Bestes zu geben. Und wenn es am Sonntag ins Rennen geht, will ich vor allem ins Ziel kommen, um mal eine Basis zu haben, auf der ich dann für die kommenden Rennen aufbauen kann."

