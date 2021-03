Yamaha-Testteam in Katar: Drei M1 mit verschiedenen Lösungskonzepten

Beim ersten von zwei MotoGP-Tests in Katar war Yamaha mit der größten Mannstärke unterwegs. Denn neben den Werksfahrern Fabio Quartararo und Maverick Vinales sowie dem Petronas-Duo Valentino Rossi und Franco Morbidelli schickte der japanische Hersteller gleich drei Testpiloten auf die Strecke.

Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga und Kohta Nozane waren vor Ort, um nützliche Informationen für die Entwicklungsarbeit zu sammeln. Zur Verfügung standen ihnen drei Yamaha M1 mit verschiedenen Chassis, Motoren und Aero-Konfigurationen.

Damit stiegen sie bereits am Tag des Shakedowns in die Testarbeit ein, noch bevor sich die Stammpiloten an den zwei darauffolgenden Tagen anschlossen. Während sie sich auf die M1 konzentrierten, die sie bei den ersten beiden Saisonrennen in Katar einsetzen werden, verfolgte das Testtrio einen anderen Ansatz.

So wechselten sich Crutchlow und die beiden japanischen Fahrer auf der Yamaha Test 1 (M1 2020), der Yamaha Test 2 (M1 2021) und der Yamaha Test 3 (M1 2019) ab, wobei der Schwerpunkt auf jeweils unterschiedlichen Bereichen des Bikes lag.

Katsuyuki Nakasuga verlässt mit der Test-1-Yamaha die Boxengasse Foto: Motorsport Images

Nakasuga arbeitete vorrangig am Test-1-Bike mit weniger kantigen und mehr abgerundeten Linien, wobei die Verkleidung im unteren Teil näher am Vorderrad lag. Die Heckpartie fiel deutlich kleiner aus und war unterhalb der Sitzhöhe ausgehöhlt.

Die Yamaha Test 3 war mit der Karbonschwinge ausgestattet Foto: Motorsport Images

Geleitet wird das Yamaha-Testteam übrigens von Valentinos Rossis ehemaligem Crew-Chief Silvano Galbusera. Sechs Jahre verbrachte er an der Seite des Italieners. Danach zog er es vor, seine Präsenz in der Boxengasse auf die Testeinsätze des Werksteams zu beschränken - so wie jüngst beim MotoGP-Test in Katar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.