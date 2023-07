Yamaha über Morbidelli: "Ziehen auch ein paar andere Fahrer in Betracht"

Wer wird 2024 das Fahrerduo bei Yamaha bilden? Diese Frage ist nach den ersten acht Rennen der aktuellen MotoGP-Saison noch nicht geklärt. Während Fabio Quartararo einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres hat, läuft Franco Morbidellis Vereinbarung mit dem Team am Ende dieser Saison aus.

Zuletzt war immer wieder über die Zukunft des Italieners spekuliert worden. Auch ein möglicher Wechsel ins VR46-Team stand im Raum. Schließlich zählt Morbidelli seit vielen Jahren zur Fahrerakademie von MotoGP-Urgestein Valentino Rossi.

Doch mit Beginn der Sommerpause befand sich Morbidellis Zukunft noch immer in der Schwebe. Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli verrät im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com': "Normalerweise ist unser Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, um Entscheidungen zu treffen, Mugello. Aber jetzt gab es drei Rennen hintereinander und dann die Pause, die normalerweise um Mugello herum war."

"Bald werden wir entscheiden, was zu tun ist. Ich meine, wir haben noch nicht entschieden. Wir ziehen auch ein paar andere Fahrer in Betracht, Morbidelli ist einer davon."

Auf Nachfrage, ob man sich dabei allein im MotoGP-Paddock oder auch darüber hinaus umsehe, antwortet Meregalli: "Nein, nein, nur hier." Gleichzeitig verweist er auf die Fortschritte, die Morbidelli in dieser Saison gemacht hat.

Meregalli lobt Morbidellis Fortschritte

"Wir glauben an seine Fähigkeiten. Er war in der Lage, sich während der Winterzeit an dieses Motorrad anzupassen. Vergangenes Jahr hat er immer versucht, das Motorrad aufgrund seines Fahrstils zu modifizieren. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er angefangen, an sich selbst zu arbeiten, um sich an das Motorrad anzupassen. Und für mich sind seine Fortschritte das Ergebnis", so Meregalli.

Fiel Morbidelli im Vorjahr gegen Teamkollege Quartararo noch deutlich hat, scheint er sich in dieser Saison angenähert zu haben - wenn auch auf einem insgesamt niedrigeren Niveau, als es sich Yamaha wünscht. Denn anders als noch 2022 ist der japanische Hersteller längst nicht mehr die zweite Kraft im Feld.

Beide Fahrer haben mit der diesjährigen M1 zu kämpfen. Doch der Unterschied zwischen ihn ist geringer geworden. "Ich denke, ich komme ihm näher", sagt Morbidelli, dem nach acht Rennwochenenden nur sieben Punkte auf Quartararo fehlen.

"Ich war im Qualifying ein paar Mal schneller als er, darunter in Jerez, was eine seiner Paradestrecken ist. Insofern denke ich, dass ich ihm näher komme, manchmal bin ich auch besser als er, wenn auch nicht unbedingt in den Rennen. Aber ich bin nicht weit weg, ich kann ihn das ganze Rennen über sehen, die Rückstände werden geringer."

"Das verschafft mir auch eine lautere Stimme im Team, was schön ist", sagt Morbidelli. "Aber ich bin natürlich noch nicht glücklich und will mich weiter steigern."

Morbidelli blendet Zukunft beim Fahren aus

Dass er dabei auch um seine Zukunft fährt, versucht der Yamaha-Pilot auszublenden. "Jedes Rennen ist wichtig. Und ich fahre nicht mit dem Gedanken, meine Zukunft zu sichern, sondern aus purer Leidenschaft. Das möchte ich mir nicht von externen Einflüssen verderben lassen", betont der Vizeweltmeister von 2020.

"Klar ist das auch ein Job, und wir alle möchten unseren Job behalten. Ich möchte das hier gerne noch viele weitere Jahre machen. Insofern werde ich weiter an mir arbeiten, um mich zu verbessern. Wie gesagt, vergangenes Jahr war der Unterschied zwischen Fabio und mir groß. Aber dieses Jahr ist eine komplett andere Geschichte. Ja, wir müssen weiter pushen, aber die Zahlen sprechen für sich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.