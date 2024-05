Yamaha-Updates: Neue Aerodynamik für Quartararo und Rins in Barcelona

Yamaha arbeitet mit Hochtouren an der M1, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Beim Montagstest nach dem Rennwochenende in Jerez rückten Fabio Quartararo und Alex Rins mit einem neuen Aerodynamikpaket aus.

An dieser Entwicklung hat CFD-Spezialist Marco Nicotra mitgearbeitet, der im vergangenen Herbst von Ducati zu Yamaha gewechselt ist. In der Woche nach dem Grand Prix von Frankreich hat Yamaha mit Quartararo und Rins privat in Mugello getestet.

Dort wurde die neue Aerodynamik erneut evaluiert und man kam zu dem Schluss, dass man dieses Paket homologieren wird. Somit werden Quartararo und Rins am kommenden Wochenende in Barcelona zum ersten Mal mit der neuen Verkleidung im Rennen fahren.

"Nach dem privaten Mugello-Test haben wir uns auf eine Aerodynamikversion geeinigt, die wir am kommenden Wochenende probieren werden", bestätigt Ex-Weltmeister Quartararo. "Es wird interessant werden, wie es damit wird."

"In Le Mans haben wir bei der Abstimmung einen Fortschritt gemacht. Wir werden sehen, ob uns an diesem Wochenende gute Ergebnisse gelingen werden. Natürlich werden wir wie immer unser Bestes geben."

Teamkollege Rins hat beim Mugello-Test nicht nur neue Entwicklungen evaluiert, sondern weiter an einer optimalen Basisabstimmung für sich gearbeitet. Barcelona ist für den Spanier als Heimrennen ein wichtiges Wochenende.

"Das macht es natürlich zusätzlich aufregend", blickt Rins voraus. "Wir haben beim Mugello-Test hart gearbeitet. An diesem Wochenende haben wir das neue Aerodynamikpaket zur Verfügung. Eine Version, die mir gefällt."

Als Hersteller der Concession-Gruppe D sind bei der Aerodynamik zwei Updates pro Saison erlaubt. Nun zündet Yamaha das erste Update. Sollte später im Jahr ein weiteres Update folgen, muss eine der beiden früheren Versionen aus dem Kontingent gestrichen werden.

Ein großes Fragezeichen in Barcelona betrifft den Grip, der dort immer relativ niedrig ist. "Vor allem am ersten Trainingstag", so Teammanager Massimo Meregalli. "Im Vorjahr war das für uns ein Problem, aber wir haben Maßnahmen ergriffen, damit wir das so gut wie möglich managen."

Mit Bildmaterial von Yamaha.