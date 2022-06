Yamahas MotoGP-Team verlängert Vertrag mit Titelsponsor Monster Energy

Audio-Player laden

Am Donnerstag hatte Yamaha den neuen Zweijahresvertrag mit MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo bekanntgegeben. Zwei Tage später, am Samstag, folgt nun die Bekanntgabe, dass man auch den Vertrag mit Monster Energy verlängert hat.

Der Energydrink-Konzern aus den USA ist seit 2013 als Sponsor im Yamaha-Werksteam in der Motorrad-WM an Bord. Zur Saison 2019 wurde das Engagement dahingehend erweitert, dass man die Rolle des Titelsponsors übernommen hat.

Und genau diese Rolle haben beide Seiten jetzt "um mehrere Jahre" verlängert. Die Bekanntgabe erfolgte passenderweise am Rande des ebenfalls von Monster Energy gesponserten Grand Prix von Katalonien in Barcelona.

"Der Monster Energy Grand Prix von Katalonien ist die perfekte Gelegenheit, um den Fortbestand unserer starken Verbindung mit der Monster Energy Company zu verkünden", sagt Yamaha-Teammanager Lin Jarvis und bestätigt: "Sie werden für mehrere weitere MotoGP-Saisons der Titelsponsor unseres Werksteams bleiben."

Seit Monster Energy zur MotoGP-Saison 2013 bei Yamaha an Bord gekommen ist, hat man bereits zahlreiche große Erfolge gefeiert.

In der Saison 2015 gab es das Triple in Form der WM-Titel in der Fahrerwertung (Jorge Lorenzo), der Teamwertung und der Herstellerwertung. In der Saison 2016 gewann man ebenfalls die Teamwertung. Und in der zurückliegenden Saison 2021 gab es in Form des Fahrertitels mit Fabio Quartararo den ersten WM-Titel in der Ära als Yamaha-Titelsponsor.

Für die MotoGP-Saison 2023 hat neben Quartararo auch Teamkollege Franco Morbidelli einen gültigen Vertrag mit dem Yamaha-Werksteam. Für die darauffolgende Saison 2024 steht bislang nur Quartararo fest.

Mit Bildmaterial von Yamaha.