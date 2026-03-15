Zehn Terminkollisionen: Wo sich MotoGP und Formel 1 2026 überschneiden

In der Saison 2026 kommt es erneut zu einer Reihe von Überschneidungen zwischen den Rennwochenenden der Formel 1 und der MotoGP. Beide Weltmeisterschaften haben ihre Kalender in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut, und so kommt es auch 2026 wieder zu einigen "Kollisionen".

Für viele Motorsportfans, die sowohl Formel 1 als auch MotoGP verfolgen, stellt sich damit die Frage, ob sich trotz paralleler Termine weiterhin alle Grands Prix beider Rennserien live anschauen lassen. Dank unterschiedlicher Startzeiten und Zeitzonen ist das in den meisten Fällen durchaus möglich.

Wir liefern einen Überblick über alle Terminkollisionen in der Saison 2026 und zeigen, wie Fans beide Serien trotz der Überschneidungen live verfolgen können.

Zehn Terminkollisionen in der Saison 2026

F1 Japan - MotoGP USA

Die erste Überschneidung des Jahres steht bereits am 29. März an, wenn die Formel 1 den Grand Prix von Japan austrägt und die MotoGP zeitgleich für den Grand Prix of the Americas in Texas gastiert. Durch die enorme Distanz zwischen Suzuka und Austin liegen die Startzeiten jedoch weit auseinander.

Somit können die Rennen am letzten März-Sonntag problemlos nacheinander verfolgt werden: Formel 1 beginnt um 07:00 Uhr MESZ, MotoGP erst um 21:00 Uhr MESZ.

F1 Monaco - MotoGP Ungarn

Am 7. Juni kommt es erneut zu einer Terminkollision, wenn der Formel-1-Klassiker in Monaco auf das MotoGP-Rennen in Ungarn trifft. Hier liegt die zeitliche Staffelung umgekehrt: Die MotoGP startet um 14:00 Uhr, die Formel 1 eine Stunde später um 15:00 Uhr. Da wird die MotoGP im Normalfall im Ziel sein.

F1 Österreich - MotoGP Niederlande

Ähnlich sieht es am 28. Juni aus, wenn die Formel 1 in Österreich gastiert und die MotoGP in den Niederlanden fährt. Auch hier sind die Startzeiten nur um eine Stunde versetzt. Die MotoGP beginnt um 14:00 Uhr, die Formel 1 um 15:00 Uhr, sodass sich beide Grands Prix direkt nacheinander anschauen lassen.

F1 Spanien - MotoGP San Marino

Nach der Sommerpause kommt es am 13. September zur nächsten Überschneidung. Die Formel 1 tritt in Spanien an, während die MotoGP in San Marino fährt. Beide Rennen finden in der gleichen Zeitzone statt. Wie gewohnt schließt die MotoGP um 14:00 Uhr fast nahtlos an die Formel 1 um 15:00 Uhr an.

F1 Singapur - MotoGP Indonesien

Am 11. Oktober geht es sowohl für die Formel 1 als auch für die MotoGP weiter: die eine Serie in Singapur, die andere in Indonesien. Überschneidung ausgeschlossen: Die MotoGP beginnt um 9:00 Uhr europäischer Zeit, die Formel 1 erst um 14:00 Uhr.

F1 USA - MotoGP Australien

Noch deutlicher sind die Zeitunterschiede am 25. Oktober, wenn die Formel 1 in den USA antritt und die MotoGP am selben Wochenende in Australien fährt. Die MotoGP startet in Europa bereits um 6:00 Uhr morgens, während die Formel-1-Fans sich erst um 21:00 Uhr auf das Rennen in Austin freuen können.

F1 Mexiko - MotoGP Malaysia

Am 1. November trifft der Formel-1-Grand-Prix von Mexiko auf das MotoGP-Rennen in Malaysia. Auch hier verhindern die verschiedenen Zeitzonen eine Überschneidung: Die MotoGP fährt um 8:00 Uhr, die Formel 1 wie gewohnt um 21:00 Uhr.

F1 Brasilien - MotoGP Katar

Ursprünglich hätte sich im Formel-1-Kalender der Grand Prix von Bahrain mit dem Motorrad-Grand-Prix von Katar überschnitten, da beide für den 12. April angesetzt waren. Aber Bahrain wurde aus dem Formel-1-Kalender 2026 komplett gestrichen, während Katar im MotoGP-Kalender von April auf November verschoben wurde. Beide Kalenderanpassungen sind auf den militärischen Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen.

Am neuen Katar-Termin im MotoGP-Kalender kommt es nun zu einer Überschneidung mit dem Brasilien-Grand-Prix der Formel 1. Das Rennen in Sao Paulo wird um 19:00 MEZ gestartet. Zu dieser Zeit ist das MotoGP-Rennen in Lusail gerade zu Ende, denn es beginnt um 18:00 Uhr MEZ.

F1 Las Vegas - MotoGP Portugal

Mit der Verschiebung des Katar-Grand-Prix im MotoGP-Kalender hat man auch die zwei letzten MotoGP-Saisonstationen (Portimao und Valencia) nach hinten verschoben, und zwar um jeweils eine Woche.

Das hat zur Folge, dass sich das MotoGP-Rennen in Portugal nun mit dem Formel-1-Rennen in Las Vegas überschneidet. Allerdings erfolgt der Formel-1-Start in europäischer Zeit am Sonntag um 05:00 Uhr, während das MotoGP-Rennen erst um 14:00 Uhr beginnt. Zwischen den Starts liegen also viele Stunden, sodass beide Veranstaltungen ohne Konflikt live zu sehen sind.

F1 Katar - MotoGP Valencia

Den Abschluss der Saison bildet am 29. November die Terminkollision zwischen dem Grand Prix von Katar der Formel 1 und dem neu angesetzten MotoGP-Finale in Valencia. In diesem Fall ist das MotoGP-Rennen mit Startzeit 14:00 Uhr dasjenige, das zuerst läuft. Das Formel-1-Rennen beginnt erst um 17:00 Uhr.

Auch 2026 lässt sich daher festhalten, dass die parallelen Rennwochenenden von Formel 1 und MotoGP trotz identischer Daten gut mitverfolgen lassen. Die Fans müssen sich tatsächlich nicht zwischen beiden Live-Übertragungen entscheiden. Die vorläufigen Startzeiten ermöglichen es , die Rennen nacheinander zu schauen.