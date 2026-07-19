Zehnter WM-Titel in Reichweite: Dafür musste Marquez kämpfen und leiden

Für Marc Marquez gibt es keine Pause. Im vergangenen Jahr vollendete er mit dem MotoGP-Weltmeistertitel eine der außergewöhnlichsten Episoden der Sportgeschichte, und kaum hatte er sich vom Feiern erholt, sah er sich schon mit einer weiteren gewaltigen Herausforderung konfrontiert.

Die Verletzung, die aus dem von Marco Bezzecchi verursachten Unfall in Indonesien resultierte, hat ihn erneut an ein Limit gebracht, von dem wohl auch er selbst nicht dachte, dass das möglich sei.

Das galt besonders der Ungewissheit, wie sein rechter Arm reagieren würde. Denn eine Kompression des Nervus radialis sorgte dafür, dass sein Arm während der Fahrt plötzlich und ohne Vorwarnung einfach ausfiel.

Marquez wusste nicht, was geschah. Schließlich unterzog er sich am Sonntag des Grand Prix von Frankreich seiner siebten Operation, nachdem die Ärzte endlich die Ursache des Problems gefunden hatten.

Zwanzig Tage nach der Operation kehrte der Weltmeister in Mugello zurück, wo er mit der gebotenen Vorsicht fuhr. Er erkannte, dass der tonnenschwere Stein von seinen Schultern fiel, der seit den Wintertests auf ihm lastete.

"Ich muss mental abschalten. Niemand kann sich vorstellen, welchen Stresslevel ich im ersten Teil der Saison durchlitten habe", gesteht Marquez. "In den ersten fünf Rennen habe ich überhaupt nichts verstanden."

"Ich bin gestürzt, ohne zu wissen, was passierte, weil die Nerven mir kein Warnsignal gaben. Und danach, weil die Intensität, die ich in die Rennen in Balaton und Brünn gesteckt habe, enorm war."

"Es ist unmöglich, das über die gesamte Saison durchzuhalten", sagte Marquez direkt nach seinem Sieg am Sachsenring, wo er seinen dritten Erfolg der letzten vier Rennen und sein zweites Double des Jahres feierte.

Die Aufholjagd gegen Bezzecchi und Martin

Der schwierige Saisonstart kombiniert mit dem Wettbewerbsniveau, das Marco Bezzecchi und Aprilia zeigten, führte dazu, dass viele die Chancen zur Titelverteidigung der Startnummer 93 bereits abgeschrieben hatten.

Bis zur Operation, und genauer gesagt bis vor drei Wochen, wollte er selbst nicht zugeben, dass die außergewöhnliche Aufholjagd, die er hinlegte, ihn zurück in den Kampf um die Weltmeisterschaft gebracht hatte.

Dieser Kampf ist auch durch die schlechte Form von Bezzecchi möglich, der in den letzten vier Rennen nur 13 Punkte sammeln konnte, gegenüber 119 Punkten von Marquez.

Dieser Unterschied hat den Ducati-Fahrer vom achten Platz, den er nach Mugello belegte, mit 102 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Bezzecchi, auf den dritten Platz gebracht.

Marquez liegt nur noch 18 Punkte hinter Jorge Martín, der seit Assen die Gesamtwertung anführt. Nach dem Sachsenring flog er mit einem Privatflugzeug nach Mojacar in Almeria.

Es ist ein Ausflug, der inzwischen zur Tradition geworden ist. Von dort kehrte er zur Wochenmitte nach Madrid zurück, um einen Tag Motocross zu fahren, bevor er, wie schon im vergangenen Sommer, nach Menorca weiterreiste.

Ein Urlaub, in dem Marquez von den quälenden Momenten der vergangenen Monate und den unzähligen Stunden der Pflege seines empfindlichen rechten Arms abschalten kann.

Er wird von Carlos García, seinem persönlichen Physiotherapeuten, unterstützt. Der Fahrplan, um die Einschränkung zu minimieren, die ihm der rechte Arm beim Fahren bereitet, verlief nach dem letzten Eingriff im Mai in mehreren Phasen.

Marc Marquez ist der König des Sachsenrings Foto: AFP

Die erste war die Heilungsphase. Danach passte sich der Plan seinem Empfinden und den Bedürfnissen seines Körpers an. "Von Januar bis Brünn waren die Physiotherapiestunden zahlreich, aber das Ziel hat sich immer wieder verändert."

"Jetzt bin ich bei anderthalb bis zwei Stunden pro Tag", schildert Marquez. "Seit dem Rennen in Assen Ende Juni ist die Entzündung im betroffenen Bereich deutlich zurückgegangen."

"Das führt dazu, dass ich am linken Arm arbeite, weil ich den Kraftmangel auf dem Motorrad ausgleichen musste. So seltsam es klingen mag: Ich habe weniger Kraft im rechten Arm, aber mehr Schmerzen im linken."

Ein neues Leben für den zehnten Titel

Nun verbirgt er sein Streben nach seinem zehnten Titel nicht mehr. Für Marquez ist alles im Leben darauf ausgerichtet, seine beste Version auf dem Motorrad abrufen zu können.

Das hat ihn zu einer Reihe von Entscheidungen bewogen, die seinen Alltag verändert haben. Eine der jüngsten war, Cervera, seine Heimatstadt, zu verlassen, wo er sich gerade erst das Haus seiner Träume gebaut hatte.

Er zog nach La Finca, einer Wohnanlage am Rande von Madrid, nachdem er das Haus einem ehemaligen Real-Madrid-Spieler abgekauft hatte. Im Gegensatz dazu sind einige MotoGP-Fahrer in das "Steuerparadies" Andorra gezogen.

"Ich verstehe Leute, die nach Andorra ziehen. In meinem Fall fühle ich mich einfach frei, weil ich leben kann, wo ich möchte. Ich hatte das Glück, viel zu verdienen. Und das führt dazu, dass mir trotz der Steuern immer noch viel bleibt."

Erst jüngst wurde seine Vertragsverlängerung mit Ducati bis Ende 2028 offiziell bestätigt. Sein Grundgehalt liegt bei etwa acht Millionen Euro pro Jahr. Das entspricht etwa dem Doppelten seines ersten Vertrages mit Ducati.