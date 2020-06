"Zentrum der Motorsportwelt": Spielberg freut sich auf zwei MotoGP-Rennen

Nach zwei Formel-1-Rennen im Juli (5. und 12. 7.) wird Österreich im August auch Schauplatz von zwei MotoGP-Rennen sein. Die Königsklasse auf zwei Rädern macht am 16. und 23. August Station auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg.

Analog zur Formel 1 wird das erste Rennen den Namen "Grand Prix von Österreich" tragen und das zweite als "Grand Prix der Steiermark" firmieren. Für die Alpenrepublik sind diese Großveranstaltungen von Formel 1 und MotoGP ein wichtiger Impuls.

Weltweit werden die Augen auf Österreich gerichtet sein. "Ich bin stolz, dass wir nun zwei weitere internationale Sportereignisse in der Steiermark austragen werden", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

"Damit können wir der ganzen Welt zeigen, was unser schönes Land zu bieten hat. Ein großes Dankeschön nochmal auch an Dietrich Mateschitz", so Schützenhöfer. Denn Red Bull hat es mit Unterstützung der Politik geschafft, auch zwei MotoGP-Rennen möglich zu machen.

Maximilian Kofler, CIP Green Power Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mit gleich vier Großereignissen am Red-Bull-Ring in diesem Sommer ist die Steiermark ein echtes Zentrum der Motorsportwelt", sagt Sportlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). "Das ist eine große Auszeichnung für das Sportland Steiermark."

"Diese Rennen haben weltweite Strahlkraft, sind ein deutliches Signal des Aufbruchs aus der Corona-Krise und haben sowohl in wirtschaftlicher, werblicher als auch sportlicher Hinsicht einen unschätzbaren Wert für Österreich, die Steiermark und die Region rund um Spielberg."

Mit Maximilian Kofler wird in der Moto3-Klasse auch ein Lokalmatador am Start stehen. "Es ist natürlich sehr cool, dass wir zweimal in Österreich fahren. Es ist schön, dass wir jetzt wieder einen Kalender haben und ich hoffe, dass das auch alles so klappt", sagt der Oberösterreicher.

Zwischen den beiden Heimrennen wird Kofler übrigens seinen 20. Geburtstag feiern. "Schade ist natürlich, dass wir wohl vor keinen Zuschauern fahren dürfen. Die Stimmung in Spielberg war immer gut."

In den vergangenen drei Jahren startete Kofler mit einer Wildcard in Spielberg. Platz 20 im vergangenen Jahr war sein bestes Ergebnis. Während der Corona-Pause konzentrierte sich Kofler auf die Matura in der HAK1 in Wels, die er erfolgreich abgeschlossen hat.

Im Rahmenprogramm der Motorrad-WM wird der Red Bull Rookies-Cup in Spielberg in die neue Saison starten. Zunächst ist für die Nachwuchsfahrer vom 2. bis 4. August ein Vorbereitungstest vorgesehen. An beiden Rennwochenenden absolvieren die Youngster jeweils zwei Rennen.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.