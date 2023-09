Zeremonie in Tavullia: Valentino Rossi erhält Schlüssel seiner Heimatstadt

Der MotoGP-Zirkus hat an diesem Wochenende seine Zelte am Misano World Circuit Marco Simoncelli aufgeschlagen, um den Grand Prix von San Marino auszutragen. Am Donnerstagabend aber verlagerte sich das Interesse vom Fahrerlager der Rennstrecke (die sich genau genommen in Santa Monica befindet) in das nur 15 Kilometer entfernte Tavullia, die Heimstadt von Valentino Rossi.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit dem Titel "Tavullia Vale" wurde dem berühmtesten Sohn der 8.000-Einwohner-Gemeinde symbolisch der Schlüssel der Stadt überreicht. Es handelt sich bei dem überreichten Schlüssel um eine Sonderanfertigung aus Titan.

Auf der Bühne standen neben Rossi auch die aktuell in der Motorrad-WM aktiven Piloten, die aus der VR46-Akademie kommen: MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia, seine Kollegen Marco Bezzecchi, Luca Marini und Franco Morbidelli, sowie Moto2-Pilot Celestino Vietti und Moto3-Pilot Andrea Migno.

Unter den Augen von Vater Graziano Rossi, Helmdesigner Aldo Drudi, Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, FIM-Präsident Jorge Viegas, Rossis langjährigem Kumpel und heutigen VR46-Teamchef Alessio "Uccio" Salucci und nicht zuletzt tausenden begeisterten Fans, erhielt Rossi den Schlüssel der Stadt aus den Händen von Tavullias Bürgermeisterin Francesca Paolucci.

Tavullias Bürgermeisterin dankt Rossi für seine Verdienste

"Tavullia ist stolz darauf, einen Bürger wie dich, Valentino, zu haben. Du hast uns in der ganzen Welt bekannt gemacht", sagte Paolucci und bezeichnete den Schlüssel als "eine Anerkennung, zu der sich die Stadt berufen fühlt".

"Der Grund liegt auf der Hand", so die Bürgermeisterin. "Tavullia ist in der ganzen Welt bekannt. Überall auf der Welt findet man jemanden mit der Nummer 46. Du hast uns in der ganzen Welt bekannt gemacht. Du bist eine Legende und wir sind sehr stolz darauf, dass Tavullia einen Bürger wie dich hat und wir dich bei alltäglichen und außergewöhnlichen Dingen an unserer Seite haben. Wir werden dir niemals genug Stolz zeigen können, aber wir versuchen es."

Migno, Vietti, Bezzecchi, Morbidelli, Bagnaia, Marini waren dabei Foto: Luca Gorini

Rossi selbst gab den Dank direkt zurück: "Ich bin sehr glücklich. Danke! Ich habe mich wirklich gefragt, was der Schlüssel für einen Vorteil hat! Jetzt kann ich die Mauern der Stadt öffnen und schließen. Wenn man also hinein will, muss man mich fragen!"

"Danke an meine Fans, die mich während meiner gesamten Karriere überall auf der Welt unterstützt haben", so Rossi. "Es war großartig, sogar an ganz weit entfernten Rennstrecken all diese Unterstützung zu erfahren, von Misano und Mugello ganz zu schweigen. Diese Unterstützung zu bekommen, das war ein verrücktes Gefühl. Vielen Dank an alle, bis bald!"

Brembo ehrt Rossi mit besonderer Trophäe

Abgesehen von der feierlichen Zeremonie in Tavullia gab es für Rossi am laufenden MotoGP-Wochenende in Misano noch eine zweite Auszeichnung. Am Freitagnachmittag wurde ihm an der Rennstrecke eine besondere Trophäe von Brembo überreicht. Sie besteht einerseits aus einer Bremsscheibe eines 125er-Motorrads von 1996, andererseits aus einer Bremsscheibe eines MotoGP-Motorrads von 2021.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr. In seiner aktiven Karriere in der Motorrad-WM, die sich von 1996 bis 2021 über 26 Jahre erstreckte, war Rossi stets mit Bremsen von Brembo am Start. Der italienische Hersteller ist seit vielen Jahren der offizielle Bremslieferant für alle Teams.

Valentino Rossi mit seiner besonderen Trophäe von Brembo Foto: Brembo

Was Rossi betrifft, so hat er all seine Erfolge, allen voran seine neun WM-Titel und seine 115 Grand-Prix-Siege, hat er mit Brembo-Bremsen erzielt. Als Dank durfte "The Doctor" am Freitag aus den Händen der Brembo-Verantwortlichen Mario Almondo und Mauro Piccoli seine besondere Trophäe in Empfang nehmen.

Mit Bildmaterial von Luca Gorini.