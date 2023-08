Zu wenig Unterstützung von Honda: Alex Rins begründet Wechsel zu Yamaha

Vor dem MotoGP-Wochenende in Silverstone wurde bestätigt, dass Alex Rins im kommenden Jahr für Yamaha startet und im Werksteam Nachfolger von Franco Morbidelli wird. Dieser Transfer hat im Lager von Honda zu unterschiedlichen Reaktionen geführt (was Marc Marquez und Joan Mir dazu gesagt haben).

Rins war erst im vergangenen Winter zu LCR-Honda gewechselt und stand theoretisch bis Ende 2024 bei LCR unter Vertrag. Der ehemalige Suzuki-Werkspilot nutzte eine Ausstiegsklausel, die es ihm gestattete, das Angebot eines Werksteams anzunehmen, um den Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Einige MotoGP-Insider vermuten, dass Rins sehr gut mit der Yamaha M1 harmoniert, denn mit der vom Konzept ähnlichen Suzuki GSX-RR feierte der Spanier einige Erfolge. "Ich begann in der MotoGP mit einem Reihen-Vierzylinder-Bike, wechselte dann zu einem V4-Motorrad und werde im kommenden Jahr wieder zu einem Reihen-Vierzylinder-Bike zurückkehren. Ich werde für ein Werksteam fahren. Das war mein Ziel, nachdem ich Suzuki verließ", wird Rins von 'Dazn Spanien' zitiert.

Keine Updates für LCR: Hat Honda den Verlust von Alex Rins provoziert?

Obwohl Rins mit dem Sieg in Austin den größten Erfolg für Honda in der laufenden MotoGP-Saison sicherstellen konnte, fühlte er sich gegenüber den Honda-Werkspiloten benachteiligt.

"Honda bevorzugte es, die neuen Teile im Werksteam zu testen. Ich hätte es begrüßt, wenn sie sich auf mich verlassen hätten, weil ich schnell war", nennt Rins einen Grund, warum er Honda verlässt.

"Die Honda ist kein schlechtes Motorrad. Die Europäer haben aber zwei Schritte gemacht, während Honda nur einen Schritt machen konnte", stellt Rins fest. "Ich denke, dass ich es verdient habe, in einem Werksteam zu fahren."

Alex Rins bescherte Honda den bisher einzigen Sieg in der laufenden MotoGP-Saison Foto: Motorsport Images

"Mit der Honda war ich gut, doch ich bin enttäuscht, dass sie mir nicht die neuen Teile gegeben haben und sich nicht auf mich verlassen haben, als es um die Entwicklung des Motorrads ging. Mit dem uns zur Verfügung stehenden Material konnten wir uns verbessern, zum Beispiel bei der Elektronik. Doch beim Chassis kann ich nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, weil ich es einfach nicht probieren konnte", ärgert sich der diesjährige Sieger des Rennens in Austin, der das neue Kalex-Chassis noch nicht probieren konnte.

Was LCR-Chef Lucio Cecchinello zu Alex Rins' Reaktion sagt

Bei LCR hinterlässt Alex Rins eine große Lücke. Die wohl größten Chancen auf den Platz in Lucio Cecchinellos Team hat wohl Johann Zarco, der seinen Platz bei Pramac-Ducati voraussichtlich an Marco Bezzecchi verliert (mehr Informationen zur Situation von Bezzecchi).

Lucio Cecchinello wundert sich nicht, warum Alex Rins nicht sofort alle Updates erhielt Foto: Motorsport Images

Lucio Cecchinello zeigt Verständnis, dass Rins wieder für ein Werksteam fahren möchte und schaut sich nach einem Nachfolger um. "Es gibt die erfahrene MotoGP-Fahrer, aber auch vielversprechende schnelle Fahrer aus der Moto2", bemerkt der Italiener, der auf Grund der technischen Situation bei Honda zu einem Routinier tendiert. Cecchinello erwartet nach Österreich die finale Entscheidung.

Was sagt der LCR-Chef zur Kritik von Rins, zu wenig Unterstützung von HRC erhalten zu haben? "Alex war viele Jahre lang ein Werkspilot. Natürlich ist es anders, wenn man dann in einem Satelliten-Team ein Werksmotorrad fährt. Es gibt Entwicklungen, doch man erhält sie später", verteidigt Cecchinello die Entscheidung von Honda.

"Er war etwas überrascht, dass er die Teile nicht sofort bekam, obwohl er ein Rennen gewinnen konnte. Das hat ihn geärgert, was ich verstehe. Doch ich habe das nicht in der Hand. Das ist etwas, was HRC entscheidet", kommentiert Cecchinello im Gespräch mit der offiziellen Seite der MotoGP.

