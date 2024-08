Zweites MotoGP-Wochenende in Misano: Bagnaia happy, Martin nicht begeistert

Auf Grund der chaotischen Situation in Kasachstan und Indien mussten die MotoGP-Verantwortlichen vor einigen Wochen improvisieren und ein zusätzliches Event kreieren. Schlussendlich entschied man sich dazu, ein zweites Rennwochenende in Misano (Italien) zu veranstalten (zur Story). Im Fahrerlager stieß diese Nachricht nicht bei allen Beteiligten auf Begeisterung.

Die MotoGP-Piloten werden im September sehr viele Runden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli drehen. Vom 6. bis zum 8. September findet der Grand Prix von San Marino statt. Am Montag danach folgt der offizielle IRTA-Test. Vom 20. bis 22. September trifft sich die MotoGP-Elite dann zum Grand Prix der Emilia-Romagna.

Die italienischen Piloten begrüßen das zweite Misano-Event. Der Kurs wird vor allem von der VR46 Academy sehr regelmäßig für Trainings genutzt. Weltmeister Francesco Bagnaia trainiert sehr gern mit seinem Ducati-Superbike in Misano.

Wie stark Bagnaia auf der Panigale V4 ist, konnte man bei der World Ducati Week Ende Juli sehen. Bagnaia feierte vor den Ducatisti einen klaren Sieg und ließ die Ducati-Piloten aus der MotoGP und Superbike-WM klar hinter sich.

Francesco Bagnaia will Niederlage aus dem Vorjahr vergessen machen

Deshalb ist es kein Wunder, dass Bagnaia gern ein zweites MotoGP-Wochenende in Misano bestreitet. "Ich habe nur 15 Minuten bis nach Hause. Wir fahren vor den italienischen Fans. Deshalb ist es toll", kommentiert der Ducati-Werkspilot.

Jorge Martin gewann im Vorjahr, Francesco Bagnaia musste die Zähne zusammenbeißen Foto: Motorsport Images

Jorge Martin fühlt sich an die Corona-Zeit erinnert

WM-Rivale Jorge Martin hingegen ist wenig begeistert, ein zweites Mal vor den italienischen Fans zu fahren und fühlt sich an die Jahre 2020 und 2021 erinnert, als der MotoGP-Kalender auf Grund der Coronavirus-Pandemie einige Doppelevents beinhaltete.

Jorge Martin wäre lieber nur ein Mal in Misano gefahren Foto: Motorsport Images

Jorge Martin konnte in der Saison 2021 keines der beiden Misano-Rennen beenden. Dafür gewann der Spanier im Vorjahr souverän. Doch das ändert nichts an seiner Einstellung. "Mir wäre ein Rennen lieber gewesen", stellt Martin klar.

"Es erinnert mich an die Corona-Zeit, als wir zwei Rennen auf der gleichen Strecke fuhren", bemerkt der Pramac-Pilot, der auch in Misano stark ist: "Im Vorjahr gewann ich den Sprint und das Rennen am Sonntag. Es ist also ein sehr guter Kurs für mich. Ich versuche, es zu genießen."

Marc Marquez erwartet beim zweiten Misano-Event neue Rekorde

Landsmann Marc Marquez stimmt Jorge Martin zu: "Zwei Grands Prix auf der gleichen Strecke ist nicht die beste Lösung für die Meisterschaft. Doch es war die einfachste Lösung für die Teams. Deshalb stimme ich zu. Es ist ein guter Kurs."

Marc Marquez gewann 2021 in Misano sein bisher letztes MotoGP-Rennen Foto: Motorsport Images

Marquez erwartet, dass auf Grund der gesammelten Daten und des vielen Gummis auf der Strecke beim zweiten Event neue Rekorde erreicht werden: "Beim zweiten Misano-Wochenende wird man sicher schon im FT1 neue Rundenrekorde sehen. Es wird also sehr hart."