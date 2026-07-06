8h Suzuka: Honda siegt vor Yamaha, BMW gelingt historisches Podium

Honda hat seine Dominanz bei den 8h von Suzuka eindrucksvoll fortgesetzt. Beim dritten Lauf der FIM Endurance World Championship (EWC) 2026 feierte das Werksteam den fünften Suzuka-Sieg in Folge und bescherte Honda gleichzeitig den insgesamt 32. Erfolg beim traditionsreichen Langstreckenklassiker.

Dessen 47. Ausgabe entwickelte sich zu einer echten Regenschlacht. Bereits das Warm-up am Sonntagmorgen fand auf nasser Strecke statt, ehe auch das Rennen unter wechselhaften Bedingungen begann. Immer wieder einsetzender Regen, zahlreiche Safety-Car-Phasen und schwierige Sichtverhältnisse stellten Fahrer und Teams über die gesamte Distanz vor große Herausforderungen.

Von der Poleposition aus übernahm Takumi Takahashi früh die Führung auf der Honda CBR1000RR-R Fireblade SP mit der Startnummer 30. Gemeinsam mit Jonathan Rea kontrollierte der Japaner das Rennen über weite Strecken.

Honda setzte dabei bewusst auf die Erfahrung seiner beiden Routiniers, nachdem der dritte Fahrer Somkiat Chantra trotz starker Leistungen in den trockenen Trainings kaum Erfahrung unter den wechselnden Wetterbedingungen sammeln konnte.

Auch nach mehreren Safety-Car-Unterbrechungen blieb Honda jederzeit in Kontrolle. Als rund 34 Minuten vor Rennende erneut heftiger Regen einsetzte und das Feld hinter dem Safety-Car neutralisiert wurde, war die Entscheidung praktisch gefallen. Nach 188 Runden sicherten sich Takahashi und Rea den Sieg.

Für Takahashi war es bereits der achte Triumph bei den 8h von Suzuka und der fünfte in Serie, während Rea seinen dritten Erfolg beim japanischen Langstreckenklassiker feierte.

Den zweiten Platz belegte wie auch schon im vergangenen Jahr das Werksteam von Yamaha mit Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller und Andrea Locatelli. Miller überzeugte insbesondere mit einer starken zweiten Rennhälfte und führte Yamaha zwischenzeitlich bis auf rund 15 Sekunden an die führende Honda heran. Die letzte Safety-Car-Phase verhinderte jedoch einen möglichen Angriff auf den Sieg.

Für die größte Überraschung des Tages sorgte die Werksmannschaft von BMW. Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal fuhren die BMW M 1000 RR auf den dritten Platz und schrieben damit Motorsportgeschichte.

Erstmals seit der Premiere des Rennens im Jahr 1978 erreichte ein europäischer Hersteller das Podium. Gleichzeitig war BMW das bestplatzierte dauerhaft in der Langstrecken-Weltmeisterschaft eingeschriebene Team, da Honda und Yamaha mit speziell für Suzuka zusammengestellten Werksmannschaften antraten.