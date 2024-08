8h Suzuka: Zarco schwärmt nach Sieg, Bagnaia will dort mit Ducati starten

Der Ausflug von Johann Zarco nach Japan hat sich gelohnt. In der MotoGP-Sommerpause nahm der Franzose erstmals bei den 8 Stunden von Suzuka teil. Er gewann im Juli auf Anhieb diesen Langstreckenklassiker.

Zarco trat mit dem Honda-Werksteam an. Seine Teamkollegen waren Takumi Takahashi und Teppei Nagoe. Es war der insgesamt 30. Gesamtsieg von Honda in Suzuka. Für Zarco eine unvergessliche Erfahrung.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich dort gefahren bin. Der Sieg war das Ziel. Zu gewinnen war nicht so einfach. Das Level in Suzuka ist sehr hoch. Die Fahrer kennen die Strecke sehr gut, auch die europäischen Fahrer von YART waren sehr stark. Ducati kann im nächsten Jahr stärker sein."

"Dass ich in einem komplett japanischen Team gearbeitet habe, hat auch geholfen, meine Beziehung zu den japanischen Ingenieuren zu stärken. Ich denke, das kann auch für die nächsten Schritte in der MotoGP helfen."

Ob es für Zarco ein einmaliger Auftritt in Suzuka war, bleibt abzuwarten. "Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr wieder dort sein werde. Wir müssen die Kalender abwarten. Es ist anstrengend, man muss viel dafür investieren."

"Ja, die Sommerpause betrug drei Wochen. Aber in diesen drei Wochen war ich insgesamt sechs Tage daheim, aber die nicht einmal hintereinander. Wenn ich noch einmal dort fahre, möchte ich wieder gewinnen. Dafür braucht man davor auch einen Vorbereitungstest."

Trotzdem hält der Franzose fest: "Es ist ein Rennen, das ich gerne wieder fahren würde. Aber erst nach meiner MotoGP-Karriere, um das Rennen noch besser vorzubereiten." Dann würde er auch gerne die 24-Stunden-Rennen von Le Mans und das Bol d'Or fahren.

Denn eines ist auch klar: "Wenn ich bedenke, wie viel Energie man für die 8 Stunden aufwenden muss, dann ist es während einer MotoGP-Saison nicht möglich, ein 24 Stunden Rennen zu fahren. Das wäre nicht sehr clever, denn man schläft in diesen 24 Stunden kaum."

Francesco Bagnaia will mit Ducati in Suzuka antreten Foto: Motorsport Images

Aktuell setzt das Kagayama-Team in der japanischen Meisterschaft und in Suzuka eine Ducati Panigale V4 R ein. In Suzuka belegten Ryo Mizuno, Joshua Waters und Hafizh Syahrin den vierten Platz.

In Zukunft ist nicht ausgeschlossen, dass Ducati ein Werksteam nach Suzuka schicken wird. In der Geschichte des Rennens haben ausschließlich die japanischen Marken Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki gewonnen, aber noch nie eine europäische Marke.

"Ich mache viel Druck auf Ducati, damit ich diese Möglichkeit erhalte", sagt Bagnaia. "Ich weiß, wie stressig das sein kann. Aber ich liebe dieses Rennen und bin der Meinung, dass ein WM-Fahrer eine Teilnahme bei diesem Rennen anstreben sollte. Ich würde dort gerne fahren."

"Aber das Motorrad muss natürlich bereit sein, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Ich möchte natürlich dorthin gehen und gewinnen." Auch Fabio Di Giannantonio hat bereits sein Interesse bekundet, in Suzuka für Ducati antreten zu wollen.