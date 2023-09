Förderung von Motorrad-Talenten: Stefan Bradl unterstützt ADAC und DMSB

Die Kräfte für die Förderung von jungen Motorradrennfahrern werden in Deutschland unter dem Banner des "Motorsport-Team-Germany" gebündelt. Dieses Programm wurde vor zwei Jahren von der ADAC Stiftung Sport und dem Deutschen Motor-Sport-Bund DMSB gegründet.

Hinzugestoßen ist nun auch Stefan Bradl. Am Donnerstag (14. September) fand in der Motorsport-Arena Oschersleben das erste gemeinsame Kadertraining statt. Mit dabei waren Talente im Alter von 13 bis 17 Jahren, die bereits in der MiniGP oder der Supersport-300-WM fahren.

Während eines intensiven Fahrtrainings erhielten die Nachwuchsfahrer Tipps des MotoGP-Fahrers. "Die Nachwuchsförderung im deutschen Motorrad-Rennsport ist für mich eine Herzensangelegenheit", betont Bradl.

"Deshalb werde ich den Förderprozess der ausgewählten Fahrer und Fahrerinnen begleiten und als Fahrercoach, wann immer es geht, bei den Veranstaltungen dabei sein. Die Nachwuchsarbeit im deutschen Motorrad-Straßenrennsport muss auf eine neue Ebene gehoben werden."

"Es braucht neue Idole in dieser faszinierenden Motorsport-Disziplin. Mit dem Motorsport-Team-Germany suchen und fördern wir deutsche Ausnahme-Talente, die es bis in die MotoGP schaffen können. Jetzt heißt es, in der gemeinsamen Nachwuchsförderung Gas zu geben."

In Oschersleben waren unter anderem Valentino Herrlich (European Talent-Cup), Lennox Lehmann (Supersport-300-WM), Fynn Kratochwil (MiniGP Deutschland) und Dustin Schneider (IDM Supersport 300) dabei.

"Stefan Bradl wird mit seinem Know-how als erfolgreicher und überaus erfahrener Motorrad-Rennfahrer einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen unseres gemeinsamen Förderprogramms leisten", ist Wolfgang Dürheimer, der Vorstandsvorsitzende der ADAC Stiftung Sport, überzeugt.

"Zusammen mit unserem Stiftungsrat Peter Öttl haben wir nun zwei Profis aus dem Motorrad-Straßenrennsport, die sich aktiv für den deutschen Nachwuchs einsetzen." Die neuen Partner werden nunmehr in gemeinsamer Arbeit ein gestuftes Förderkonzept für Nachwuchspiloten bis hin zur MotoGP entwickeln.

Mit Bildmaterial von ADAC.