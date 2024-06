Isle of Man TT 2024 (Seitenwagen 1): Ryan und Callum Crowe feiern Debütsieg

Nach dem geschichtsträchtigen Auftaktrennen zur Isle of Man Tourist Trophy (TT) 2024 am Samstagnachmittag (zum Bericht des ersten Supersport-Rennens) folgte am Eröffnungstag der Rennwoche das erste Seitenwagen-Rennen. Der Sieg ging an die Brüder Ryan und Callum Crowe (LCR-Honda), die erstmals ein TT-Rennen gewinnen konnten.

Die Bedingungen waren wie im ersten Supersport-Rennen zuvor perfekt. Bei Sonnenschein nahmen die Seitenwagen-Teams das Rennen über drei Runden in Angriff. Die Crowe-Brüder machten schnell deutlich, dass der Sieg nur über sie geht. Bereits in der ersten Runde setzte sich das Team mit der Startnummer 3 an die Spitze.

Das Gespann von Peter Founds/Jevan Walmsley (DDM-Honda) war der erste Verfolger. Auf Position drei reihten sich Lee Crawford/Scott Hardie (LCR-Kawasaki) ein. Dave Molyneux/Jake Roberts (DMR-Kawasaki) stellten ihr Gespann zeitig ab und stiegen auf Höhe Ballacraine aus dem Rennen aus.

Der Vorsprung der Crowe-Brüder wuchs immer weiter an. Sie holten die vor ihnen gestarteten Founds/Walmsley ein und zogen auf Höhe Quarry Bends vorbei. Bereits in der ersten Runde umrundeten sie den Mountain Course mit einem Schnitt von 118,525 Meilen pro Stunde

In den folgenden Runden vergrößerten die Crowe-Brüder ihren Vorsprung immer weiter und lagen nach drei Runden mit knapp 27 Sekunden vorn.

Platz zwei ging an Pete Founds/Jevan Walmsley, Alan Founds/Rhys Gibbons wurden Dritte. Die Crowes fuhren die schnellste Runde des Rennens und erreichten einen Durchschnitt von 119,800 Meilen pro Stunde. Mit ihrem Sieg stiegen sie in die Fußstapfen von Vater Nick Crowe, der fünf Mal auf der Isle of Man gewinnen konnte.

Ryan und Callum Crowe auf dem Weg zum Sieg im ersten Rennen Foto: Isle of Man TT Races

Am Sonntag wird die Isle of Man TT mit dem Superbike-Rennen über sechs Runden fortgesetzt. Mit einem weiteren Sieg kann Michael Dunlop die alleinige Führung in der ewigen Bestenliste übernehmen. Doch auf dem Superbike ist Dunlop nicht der Favorit. Der Sieg mit der 1000er geht voraussichtlich nur über Rundenrekord-Halter Peter Hickman (BMW).

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.