Isle of Man TT 2024 (Senior TT): Hickman stürzt, Todd feiert zweiten TT-Sieg!

BMW-Pilot Davey Todd hat das abschließende Rennen der Isle of Man Tourist Trophy (TT) 2024 gewonnen. Nachdem seine größten Rivalen ausgeschieden waren, setzte sich Todd in der von sechs auf vier Runden verkürzten Senior TT klar durch. Zuerst erwischte es Michael Dunlop (Honda). Später schied Peter Hickman (BMW) aus. Damit war der Weg frei für Todds zweiten TT-Sieg.

Die 52-jährige Roadracing-Legende John McGuinness eröffnete das finale Rennen der Isle of Man TT 2024. Jamie Coward (Honda), der eigentlich als Zweiter ins Rennen starten sollte, musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

Nach John McGuinness' Fireblade mit der Nummer 1 gingen die Honda-Markenkollegen Dean Harrison, Ian Hutchinson, James Hillier und Michael Dunlop auf die Reise. Es folgten die BMW-Piloten Josh Brookes, Davey Todd und Peter Hickman (BMW).

BMW-Duell an der Spitze: Peter Hickman führt vor Davey Todd

Bei der ersten Zeitmessung auf Höhe Glen Helen behauptete sich Peter Hickman an der Spitze der Wertung und lag 0,1 Sekunden vor BMW-Markenkollege Davey Todd. Michael Dunlop hatte bereits 2,5 Sekunden Rückstand. Dunlop lief auf dem Weg nach Ballaugh Bridge auf die vor ihm gestarteten Ian Hutchinson und James Hillier auf und verlor dadurch etwas Zeit.

Peter Hickman baute seine Führung bis zur Zeitmessung bei Ballaugh Bridge auf 1,5 Sekunden aus. Davey Todd fuhr direkt hinter Josh Brookes und konnte deshalb nicht sein eigenes Tempo fahren. Bei der Messung in der Ramsey Hairpin hatte sich Hickmans Führung auf Todd auf 2,7 Sekunden vergrößert. Dunlop lag bereits 8,7 Sekunden zurück.

Michael Dunlops Traum vom 30. TT-Sieg platzt bereits in Runde eins

Zu Beginn der Bergsektion rollte Michael Dunlop aus. Bei Bungalow hatte der Honda-Pilot bereits großen Rückstand und hob später die Hand. Offensichtlich gab es ein technisches Problem an der CBR1000RR-R Fireblade des TT-Rekordsiegers. Somit muss sich Dunlop bis zur TT 2025 gedulden, um die Marke von 30 Siegen zu erreichen.

Michael Dunlop muss sich bis 2025 gedulden, um seinen 30. TT-Sieg sicherzustellen Foto: Isle of Man TT Races

Der Führende stürzt in der zweiten Runde

Zu Beginn der zweiten Runde baute Peter Hickman seine Führung weiter aus. Bei Glen Helen hatte "Hicky" bereits 4,9 Sekunden Vorsprung auf Davey Todd. Josh Brookes behauptete sich weiterhin auf der dritten Position, knapp vor Dean Harrison. Bis Ballaugh Bridge vergrößerte sich Hickmans Führung auf 8,4 Sekunden.

Peter Hickman hatte einen soliden Vorsprung, bevor er zu Sturz kam Foto: Isle of Man TT Races

Davey Todd kontrolliert das Rennen ab der dritten Runde

Am Ende der zweiten Runde mussten die Fahrer in die Boxengasse abbiegen. Die Tanks wurden betankt, die Hinterräder gewechselt und die Visiere gereinigt oder getauscht. Dean Harrison kam als erster Fahrer zum Boxenstopp. Danach bog HRC-Teamkollege John McGuinness in die Boxengasse. Im Gegensatz zum Superbike-Rennen gab es beim Boxenstopp kein Drama.

Davey Todd (8) zog zeitig an Josh Brookes (7) vorbei Foto: Isle of Man TT Races

Dean Harrison brachte Honda auf das Podium Foto: Isle of Man TT Races

Keine Überraschungen in der finalen Runde der Isle of Man TT 2024

Zu Beginn der letzten Runde der Isle of Man TT 2024 hatte Davey Todd einen Vorsprung von mehr als 35 Sekunden auf Josh Brookes. Dean Harrison konnte Davey Todd nicht folgen und musste abreißen lassen. Zu James Hillier auf Position vier hatte Harrison aber eine halbe Minute Vorsprung.

Die Sonne stand bereits tief, als Davey Todd dem Sieg in der Senior TT entgegen fuhr. Mit einem Wheelie feierte Todd den Erfolg beim Abschluss der 2024er-TT. "Es fühlt sich noch sehr unwirklich an, genau wie mein erster TT-Sieg im Superstock-Rennen vor ein paar Tagen", kommentiert Todd.

Davey Todd erlebte eine sehr erfolgreiche Isle of Man TT 2024 Foto: Isle of Man TT Races

"Dann erkannte ich beim Boxenstopp, dass ich einen großen Vorsprung habe. Die beiden finalen Runden waren die längsten Runden meines Lebens, ganz ehrlich! Ich versuchte, das Motorrad zu schonen und schnell in die nächsten Gänge zu schalten", berichtet Todd.

"Das Team hat mir ein fantastisches Motorrad bereitgestellt. Es lief alles absolute nach Plan. Der Boxenstopp war perfekt. Ich muss mich beim Team bedanken", so der BMW-Pilot.

Josh Brookes rettete die Ehre des FHO-BMW-Teams Foto: Isle of Man TT Races

Platz vier ging an James Hillier. John McGuinness gelang beim Abschluss ein Top-5-Finish. Mike Browne (Aprilia), Nathan Harrison (Honda), Shaun Anderson (Suzuki), Michael Rutter (BMW) und Paul Jordan (Honda) komplettierten die Top 10.

John McGuinness fuhr im Alter von 52 Jahren in die Top 5

