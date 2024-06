Isle of Man TT 2024 (Supersport 1): Michael Dunlop egalisiert Alltime-Rekord

Michael Dunlop hat heute Geschichte geschrieben. Beim Auftakt der Tourist Trophy (TT) 2024 auf der Isle of Man gewann Dunlop das erste Supersport-Rennen. Es war der 26. TT-Sieg von Dunlop, der damit die Allzeit-Bestmarke von Onkel Joey egalisierte. Komplettiert wurde das Podium beim ersten Rennen des größten Roadracing-Events des Jahres von Davey Todd (Ducati) und Dean Harrison (Honda).

Michael Dunlop ging als großer Favorit in das erste Rennen der diesjährigen TT. Der 35-jährige Nordire plante in diesem Jahr, die Supersport-Rennen mit einer Triumph 765 zu bestreiten, entschied sich in der Trainingswoche aber um. Dunlop kehrte zur bewährte Yamaha R6 zurück, mit der er im Vorjahr beide Supersport-Rennen gewann.

Vom Start weg entwickelte sich ein Dreikampf um die Spitze. Michael Dunlop, Dean Harrison und Davey Todd wechselten sich nach den ersten Sektoren an der Spitze ab. Harrison, der als Dritter ins Rennen ging, kam als erster Fahrer aus Runde eins und lag auch in der Wertung vorn.

Der von Position acht gestartete Davey Todd lag mit zwei Sekunden Rückstand auf der zweiten Position. Michael Dunlop wurde seiner Favoritenrolle zu Beginn nicht gerecht und schüttelte in Runde eins den Kopf. Offen war, ob es ein technisches Problem gab oder ob Dunlop mit seiner eigenen Leistung unzufrieden war.

Dean Harrison führte zu Beginn und wurde schlussendlich Dritter Foto: Honda

Michael Dunlop zieht ab der zweiten Runde das Tempo an

Das spielte Michael Dunlop in die Karten, der in der zweiten Runde besser ins Rennen fand und die Führung übernahm. Davey Todd schob sich ebenfalls an Dean Harrison vorbei und lag auf der zweiten Position.

Beim Pflicht-Boxenstopp verzichteten die Spitzenfahrer auf einen Wechsel des Hinterreifens. Dean Harrison war der große Verlierer des Boxenstopps. Die Crews von Michael Dunlop und Davey Todd arbeiteten schneller. Kurz nach dem Boxenstopp signalisierte Jamie Coward, dass er ein Problem hat und verließ die Strecke.

Spannender Schlagabtausch zwischen Michael Dunlop und Davey Todd

Zu Beginn der dritten Runde baute Michael Dunlop seinen Vorsprung auf Davey Todd auf über fünf Sekunden aus. Doch im zweiten Teil der Runde kämpfte sich Todd bis auf drei Sekunden heran. Gegen Ende der dritten Runde machte Dunlop erneut Zeit gut und baute seine Führung auf über fünf Sekunden aus.

Die finale und entscheidende Runde sollte die Entscheidung bringen. Dunlop kontrollierte das Rennen und fuhr seinem 26. TT-Sieg entgegen. Im Parc Ferme kämpfte der Nordire mit den Tränen. "Es ist fantastisch", freut sich Dunlop. "Onkel Joeys Rekord ging mir die Tage durch den Kopf. Es ging sicher vielen Leuten so. Viele Leute wollten den Rekord und ich habe ihn jetzt."

Davey Todd setzte Michael Dunlop bis zum Ende unter Druck Foto: Isle of Man TT Races

Yamaha, Ducati, Honda, Kawasaki und Suzuki in den Top 5

Dean Harrison verlor in der finalen Runde den Anschluss an das Führungsduo und komplettierte mit seiner Honda CBR600RR das Podium. Nach einer starken Startphase summierte sich Harrisons Rückstand auf über 30 Sekunden.

Platz vier ging an Kawasaki-Pilot James Hillier. Suzuki-Pilot James Hind beendete das Auftaktrennen auf der fünften Position.

Am Samstagabend folgt das erste Seitenwagen-Rennen ( zur TT-Übersicht mit Zeitplan, Rundenrekorden und Alltime-Bestmarke ).

