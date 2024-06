Isle of Man TT 2024: Übersicht der Sieger und aktualisierte Alltime-Bestenliste

Die Isle of Man TT 2024 ist Geschichte. Beim größten Roadracing-Event der Welt sahen die Zuschauer auch in diesem Jahr spannende Rennen, feierten zum Teil überraschende Sieger und erlebten, wie die Historie der TT umgeschrieben wurde. Denn Michael Dunlop brach in diesem Jahr den Rekord von Onkel Joey und löste den bisher Größten des Sports nach 24 Jahren an der Spitze der TT-Bestenliste ab.

Bereits im vergangenen Jahr (zur Übersicht der Sieger der TT 2023) kratzte Michael Dunlop an der legendären Marke von 26 TT-Siegen und schloss die Isle of Man Tourist Trophy 2023 mit der Marke von 25 Rennsiegen ab.

Bei der ersten Gelegenheit in diesem Jahr egalisierte er den Rekord von Onkel Joey. Mit dem Sieg im Supersport-Rennen beim Auftakt der diesjährigen TT am Samstag holte Michael Dunlop seinen 26. Sieg auf der Isle of Man und reagierte im Parc Ferme sehr emotional.

Im Superbike-Rennen am Sonntag befand sich Dunlop erneut auf Kurs zum Sieg, doch beim zweiten Boxenstopp kam es zu einem Problem. Das Helmvisier rastete auf der linken Seite nicht richtig ein. Dunlop musste daraufhin am Streckenrand anhalten, seine Handschuhe ausziehen, den Helm abnehmen, das Visier richtig montieren und sich danach wieder anziehen. Dabei verlor er etwa eine Minute und somit auch den Sieg.

Doch bereits im nächsten Solorennen am Mittwoch meldete sich Dunlop zurück und feierte beim Erfolg im ersten Supertwin-Rennen seinen 27. TT-Sieg. Damit war er alleiniger Anführer der ewigen Bestenliste. Mit den Siegen im zweiten Supersport-Rennen und im zweiten Supertwin-Rennen erreichte Dunlop die Marke von 29 TT-Siegen.

Michael Dunlop nach seinem 27. TT-Sieg im ersten Supertwin-Rennen Foto: Isle of Man TT Races

Glück im Unglück: Peter Hickman stürzt in der Senior TT

Weniger erfolgreich war die Ausbeute von Peter Hickman, der nach einem Sturz vor der TT nicht mit vollen Kräften ins Roadracing-Highlieght des Jahres startete. Hickman holte lediglich den Sieg im Superbike-Rennen.

Peter Hickman führte die Senior TT an, als er bei Ginger Hall zu Sturz kam Foto: FHO Racing

Neuer Name an der Spitze: Davey Todd holt zwei TT-Siege!

Davey Todd schrieb sich in diesem Jahr in die Liste der TT-Sieger ein. Der ehemalige Motocrosser begeisterte die Fans mit seinem wilden Fahrstil und seinem Rockstar-Look.

BMW-Pilot Davey Todd gewann das Superstock-Rennen und die Senior TT Foto: Isle of Man TT Races

Ellbow down auf der Isle of Man: Davey Todd beeindruckt mit seinem Fahrstil Foto: Isle of Man TT Races

Die Crowe-Brüder dominieren die Seitenwagen-Rennen

Bei den Seitenwagen zeigten die Brüder Ryan und Callum Crowe in diesem Jahr eine überlegene Vorstellung. Sie gewannen beide Seitenwagen-Rennen. Vorjahressieger Ben Birchall ging nach dem Rücktritt von Bruder Tom mit einem neuen Mitfahrer an den Start.

Ryan und Callum Crowe gewannen beide Seitenwagen-Rennen Foto: Isle of Man TT Races

Die Übersicht der Sieger bei der Isle of Man TT 2024

Supersport-Rennen 1 (zum Rennbericht):

Datum: 1. Juni 2024 (Samstag)

Renndistanz: 4 Runden

1. Michael Dunlop (Yamaha)

2. Davey Todd (Ducati)

3. Dean Harrison (Honda)

Seitenwagen-Rennen 1 (zum Rennbericht):

Datum: 1. Juni 2024 (Samstag)

Renndistanz: 3 Runden

1. Ryan Crowe/Callum Crowe (LCR-Honda)

2. Peter Founds/Jevan Walmsley (DDM-Honda)

3. Alan Founds/Rhys Gibbons (LCR-Yamaha)

Superbike-Rennen (zum Rennbericht):

Datum: 2. Juni 2024 (Sonntag)

Renndistanz: 6 Runden

1. Peter Hickman (BMW)

2. Davey Todd (BMW)

3. Dean Harrison (Honda)

Supertwin-Rennen 1 (zum Rennbericht):

Datum: 5. Juni 2024 (Mittwoch)

Renndistanz: 3 Runden

1. Michael Dunlop (Paton)

2. Peter Hickman (Yamaha)

3. Dominic Herbertson (Paton)

Superstock-Rennen 1 (zum Rennbericht):

Datum: 6. Juni 2024 (Donnerstag)

Renndistanz: 3 Runden

1. Davey Todd (BMW)

2. Peter Hickman (BMW)

3. Michael Dunlop (Honda)

Seitenwagen-Rennen 2 (zum Rennbericht):

Datum: 6. Juni 2024 (Donnerstag)

Renndistanz: 2 Runden (verkürzt)

1. Ryan Crowe/Callum Crowe (LCR-Honda)

2. Ben Birchall/Kevin Rousseau (LCR-Honda)

3. Dave Molyneux/Jake Roberts (DMR-Kawasaki)

Supersport-Rennen 2 (zum Rennbericht):

Datum: 8. Juni 2024 (Samstag)

Renndistanz: 2 Runden (verkürzt)

1. Michael Dunlop (Yamaha)

2. Dean Harrison (Honda)

3. Davey Todd (Ducati)

Supertwin-Rennen 2 (zum Rennbericht):

Datum: 8. Juni 2024 (Samstag)

Renndistanz: 2 Runden (verkürzt), Abbruch in der zweiten Runde

1. Michael Dunlop (Paton)

2. Peter Hickman (Yamaha)

3. Mike Browne (Aprilia)

Senior TT (zum Rennbericht):

Datum: 8. Juni 2024 (Samstag)

Renndistanz: 4 Runden (verkürzt)

1. Davey Todd (BMW)

2. Josh Brookes (BMW)

3. Dean Harrison (Honda)

Das zweite Superstock-Rennen musste ersatzlos gestrichen werden.

Die Fahrer mit den meisten TT-Siegen (Stand 10. Juni 2024):

Michael Dunlop - 29 Siege

Joey Dunlop - 26

John McGuinness - 23

Dave Molyneux - 17

Ian Hutchinson - 16

Ben Birchall - 14

Tom Birchall - 14

Mike Hailwood - 14

Peter Hickman - 14

Bruce Anstey - 12

Ian Lougher - 12

Steve Hislop - 11

Philip McCallen - 10

Giacomo Agostini - 10

Rob Fisher - 10

Stanley Woods - 10

Mit Bildmaterial von Isle of Man TT Races.