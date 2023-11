Macau-Grand-Prix 2023: David Datzer bei Hickman-Sieg auf dem Podium

Peter Hickman hat den Macau-Grand-Prix der Motorräder gewonnen. Bei der 55. Ausgabe der Veranstaltung auf dem 6,12 Kilometer langen Circuito do Guia ging der Brite von der Poleposition aus direkt in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Es war bereits sein vierter Sieg in Macau.

Davey Todd wurde Zweiter. Aus deutscher Sicht sorgte David Datzer auf Platz drei für ein erneut starkes Ergebnis, nachdem er im Vorjahr Zweiter geworden war. Damit befand sich das diesjährige Podium fest in der Hand von BMW.

Das 12-Runden-Rennen musste nach einem Zwischenfall mit Brian McCormack, der in der ersten Runde stürzte, neu gestartet werden. Beim Versuch, McCormacks Motorrad auszuweichen, stürzte auch Nadieh Schoots. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie wegen leichter Verletzungen behandelt wurden.

Todd war zu diesem Zeitpunkt gar nicht am Start. Eine geplatzte Ölleitung hatte ihn noch in der Aufwärmrunde außer Gefecht gesetzt. Dank der roten Flagge und einer schnellen Reparatur durch seine Crew konnte er aber am Restart teilnehmen und wurde mit einem Podestplatz, seinem ersten in Macau, belohnt.

Datzer, nach dem ersten Start direkt Dritter, kam beim Restart weniger gut weg und verlor mehrere Positionen. Doch der Deutsche arbeitete sich durch das Feld und überholte schließlich Macao-Rookie Josh Brookes (BMW), um Platz drei zu übernehmen.

"Ich war sehr enttäuscht von meinem Start", räumt Datzer ein. "Aber ich bin gesegnet, ein tolles Motorrad zu haben, das von einem großartigen Team vorbereitet wurde. Ich habe mich durchgearbeitet, und in Macau wieder auf dem Podium zu stehen, ist eine tolle Art, die Veranstaltung zu beenden", freut er sich.

Nach der ersten Runde lage Datzer nur an achter Stelle, holte aber wieder auf Foto: Macau Motorcycle Grand Prix

Der einzige österreichische Starter im Feld, Julian Trummer (Honda), konnte nach einem technischen Problem gar nicht erst am Rennen teilnehmen. "Auf der zweiten Warm-up-Runde des Rennens konnte ich wieder das gleiche Problem bemerken wie gestern in Q2", schreibt er in einem Update auf Facebook.

"Ein Gefühl als wenn mich die Motorbremse in den Kurven abbremst. Es wurde dann immer mehr und als ich schon dachte, dass da irgendwas nicht passt, hat plötzlich das Hinterrad blockiert! Glücklicherweise konnte ich gerade so sitzenbleiben! Mir geht's gut, das ist das Wichtigste! Es hat nicht sein sollen wieder einmal!"

Mit Bildmaterial von Macau Motorcycle Grand Prix.