Markus Reiterberger 2023: Rückkehr nach Asien und Langstrecke mit BMW

Markus Reiterberger wird in der neuen Saison auf internationaler Bühne Sprint- und Langstrecken-Rennen bestreiten. Das gab der IDM-Champion der vergangenen Saison heute bekannt. Reiterberger bleibt BMW treu und kehrt in die Asiatische Meisterschaft (ARRC) zurück, in der er bereits 2020 als Favorit antrat.

"Ich freue mich sehr, dass ich eine weitere Chance in der ARRC erhalte", kommentiert "Reiti". "In der Saison 2020 absolvierte ich bereits das erste Event auf der MotoGP-Strecke in Sepang. Damals wurde ich im verregneten ersten Rennen als Vierter gewertet und gewann im Trockenen das zweite Rennen mit großem Vorsprung und einem neuen Rundenrekord."

"Mir hat es richtig gut gefallen, doch leider kam Corona dazwischen und die restliche Saison wurde gestrichen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich die Gelegenheit habe, in Asien zu fahren. Es ist eine coole Meisterschaft. Sie ist international besetzt. Die Werke aus Japan sind sehr stark involviert", so der Deutsche.

"Für uns ist das sehr interessant. Wir treten als europäisches Werk mit einem malaysischen Team an", erklärt Reiterberger, der für das Onexox-BMW-TKKR-Team fahren wird. "Die Rennstrecken sind richtig gut. Es sind zum Großteil Strecken aus dem Kalender der MotoGP. Das Klima gefällt mir auch gut, denn es sollte immer sehr warm sein."

Der Kalender der ARRC umfasst sechs Events auf GP-Strecken wie Buriram (Thailand), Sepang (Malaysia) und Mandalika (Indonesien). Zudem wird in Sugo (Japan) und in Zhuhai (China) gefahren. Zusammen mit den vier Langstrecken-WM-Events kommt Reiterberger somit auf zehn Veranstaltungen. Ein Gaststart in der IDM ist ebenfalls geplant, aber noch nicht bestätigt.

Markus Reiterberger will mit BMW den Langstrecken-WM-Titel

Neben dem ARRC-Titel möchte Reiterberger mit BMW auch in der EWC endlich die Früchte der harten Arbeit ernten, nachdem das Team im Vorjahr bei einigen Events großes Pech hatte und das hohe Potenzial oft nicht in Ergebnisse umwandeln konnte.

#37 Bmw Motorrad World Endurance Team - Bmw M1000Rr of Reiterberger Markus , Mykhalchyk Illya, Guarnoni Jérémy, Foray Kenny Foto: Marc Fleury

"Neben der ARRC werde ich weiterhin für das BMW-Werksteam in der Langstrecken-WM antreten. Das Ziel ist ganz klar der WM-Titel", stellt "Reiti" klar. "Ich denke, dass wir das Paket dazu haben. Unser Fahreraufgebot ist unverändert und somit genau so stark wie im Vorjahr."

"In der Saison 2022 konnten wir uns regelmäßig stark in Szene setzen. Unsere Motorrad ist für 2023 noch besser. Ich freue mich besonders auf Spa, denn neben der IDM-Strecke in Schleiz ist das mittlerweile meine absolute Lieblingsstrecke. Der Kurs ist einfach der Hammer", schwärmt Reiterberger, der im Vorjahr zusammen mit BMW in Spa triumphierte.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.