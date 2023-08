Neuer Cup für Motorrad-Nachwuchs: Kooperation zwischen KTM und ADAC

Im DACH-Raum gibt es ab 2024 in Kooperation zwischen KTM und dem ADAC eine neue Nachwuchsserie für Motorradrennfahrer. Sie wird zur Förderung von Talenten ab 14 Jahren vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. Eine Änderung gibt es auch für den Northern-Talent-Cup (NTC), wo im nächsten Jahr mit Einheitsmotorrädern von Honda gefahren wird.

Im Jahr 2021 wurde in Zusammenarbeit mit BG Sportpromotion, KTM Österreich und Projekt Spielberg der Austrian-Junior-Cup (AJC) ins Leben gerufen. Es sollte eine Plattform sein, um Nachwuchsfahrern den Einstieg in den professionellen Motorradsport zu ermöglichen.

Mit Ex-Rennfahrer Andreas Meklau gab es auch einen sehr erfahrenen Coach. Erster Meister des AJC wurde Leo Rammerstorfer. Nach der zweiten Saison wurde es aber schwieriger, ein volles Teilnehmerfeld zu finden.

2023 wurde deshalb zu einem Übergangsjahr. Der AJC wurde im Rahmen des Northern-Talent-Cups mit eigener Wertung ausgetragen. Neun AJC-Fahrer waren dabei. Weiterhin kommen die Einheitsmotorräder KTM RC4 R mit 250er-Viertaktmotoren zum Einsatz.

Ab dem nächsten Jahr wird es den Austrian-Junior-Cup in dieser Form nicht mehr geben. Es wird eine neue Plattform für den kompletten DACH-Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz geschaffen.

Für diese neue Rennserie gehen KTM und der ADAC eine neue Partnerschaft ein. Die neue Nachwuchsserie lautet auf den Namen "KTM Junior-Cup powered bei ADAC". Sie ist für Talente zwischen 14 und 21 Jahren ausgelegt.

In erster Linie soll dieser Cup an Fahrer gerichtet sein, die aus den verschiedenen MiniGP-Serien in die nächsthöhere Kategorie aufsteigen. Die neue Nachwuchsserie wird perspektivisch der Schritt zwischen MiniGP und dem NTC darstellen.

Es wird fünf Rennwochenenden geben, die im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) ausgetragen werden. Das Roll-out ist wie bisher auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark geplant. Beim Motorrad handelt es sich weiter um die KTM RC4 R.

Die Organisation und Durchführung der neuen Nachwuchsrennserie übernimmt wie beim AJC die BG Sportpromotion. Dazu gibt es eine enge Zusammenarbeit mit KTM Österreich und dem ADAC. Das gemeinsame Ziel ist klar: Talente aus dem DACH-Raum zu finden und zu fördern.

Im Zuge dessen gibt es auch Neuerungen für den Northern-Talent-Cup. Bisher und auch noch aktuell fahren alle NTC-Teilnehmer mit der KTM RC4 R. Ab 2024 wird auf Einheitsmotorräder von Honda umgestellt, nämlich auf das Modell Honda NSF 250 R.

Damit bringt man den NTC auf eine Linie mit dem European-Talent-Cup (ETC), der im Rahmen der JuniorGP ausgetragen wird. Außerdem wird im NTC ab dem nächsten Jahr mit Pirelli-Reifen gefahren. Ein Vertrag mit der italienischen Marke wurde bis 2026 unterzeichnet. Derzeit wird mit Dunlop gefahren.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.