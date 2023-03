North West 200 und Co. gerettet: Lösung im Versicherungsstreit in Nordirland Das North West 200 weitere Roadracing-Veranstaltungen in Nordirland werden 2023 doch stattfinden: Wie die Rettung der Motorrad-Straßenrennen gelang

Autor: Tobias Ebner Co-Autor: Lewis Duncan Audio-Player laden Es war ein Schock für die Roadracing-Szene, als im Februar bekannt wurde, dass das traditionsreiche North West 200 und alle anderen Motorrad-Straßenrennen in Nordirland abgesagt werden mussten. Nun kann zumindest ein Teil der Rennen stattfinden. Denn die Motorcycle Union of Ireland UC (MCUI UC) hat ein neues Versicherungsangebot für ihre Veranstaltungen erhalten. Die extrem gestiegenen Versicherungsprämien waren zuvor der Grund für die Absage aller Motorrad-Straßenrennen in Nordirland. Sie stiegen von ursprünglich 170.000 auf 410.000 Pfund und haben sich damit mehr als verdoppelt. In der Roadracing-Szene sind Personen- und Sachschäden durch Haftpflichtversicherungen abgedeckt. Die vielen Schadensfälle in der jüngeren Vergangenheit haben die Prämien in die Höhe schnellen lassen. Hinzu kommen hohe Selbstbeteiligungen und nur wenige Versicherer, die überhaupt bereit sind, Motorradrennen zu versichern. Spendenaktion der Fans bringt 90.000 Pfund ein Unmittelbar nach der Absage aller Motorrad-Straßenrennen wurden Pläne zur Rettung der Roadracing-Veranstaltungen ausgearbeitet. Dazu gehörte auch eine Spendenaktion der Fans, die rund 90.000 Pfund einbrachte. "Die jetzt gesammelte Summe in Verbindung mit dem neuen Versicherungsangebot hat es möglich gemacht", sagt der Vorsitzende des MCUI MC, John Dillon. "Dank der Bemühungen aller Beteiligten sind die MCUI UC, die unterstützenden Clubs und die Mitglieder sehr dankbar und demütig für die Großzügigkeit aller." Dillon weiter: "Jetzt, wo die Rennsaison vor der Tür steht, bitte ich die Rennsportgemeinde, unsere Veranstaltungen weiterhin zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass 2023 ein unvergessliches Jahr wird." Das North West 200 soll nun wie geplant vom 7. bis 13. Mai 2023 stattfinden. Traditionell gilt das Rennen als Warm-up für die Tourist-Trophy auf der Isle of Man. Ein Fragezeichen steht noch hinter einem weiteren prestigeträchtigen Klassiker, dem Ulster-Grand-Prix. Sicher ist hingegen, dass das Tandragee 100 2023 nicht stattfinden wird. Mit Bildmaterial von North West 200. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Schlaganfall beim Training: Rückschlag für TT-Legende Ian Hutchinson geteilte inhalte