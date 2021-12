Plattform für Nachwuchstalente: ADAC schafft MiniGP-Klasse in Deutschland

Ab der Saison 2022 wird es auch in Deutschland für Nachwuchstalente die Möglichkeit geben, MiniGP zu fahren. Der ADAC baut seine Nachwuchsförderung im Motorsport durch die Einführung einer neuen Klasse weiter aus.

Der ADAC Mini-Bike-Cup wird durch eine weitere Klasse für die Ohvale GP-0 160 ergänzt. Damit wird es auch in Deutschland die Gelegenheit geben, an der neuen FIM MiniGP World Series teilzunehmen.

Der Gesamtsieger der neuen Ohvale GP-0 160-Klasse erhält am Ende der Saison die Möglichkeit, am MiniGP-Weltfinale gemeinsam mit den anderen Champions der nationalen, regionalen oder kontinentalen MiniGP-Cups teilzunehmen.

Die besten Fahrer haben so die Chance, sich einen Platz in einem der "Road to MotoGP"-Programme für die nächste Stufe der Karriereleiter zu sichern. Ab sofort können sich junge Nachwuchstalente der Jahrgänge 2007 bis 2012 für die neue Klasse einschreiben.

Nach einem Einführungslehrgang starten die jungen Talente bei sieben Veranstaltungen im Rahmen des ADAC Mini-Bike-Cup in ganz Deutschland und können sich ideal auf den Aufstieg in die nächsthöheren Serien auf dem Weg in die MotoGP vorbereiten.

Detailliertere Informationen zu Kosten und Reglement sind mit diesem Link zu finden. Nennungen für die neue Ohvale-Klasse, aber auch für alle weiteren Klassen des ADAC Mini-Bike-Cup, sind unter diesem Link möglich.

In Österreich gibt es ab 2022 unterhalb des Austrian-Junior-Cup ebenfalls die MiniGP Austria.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.