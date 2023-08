Er war Zweiter bei den 8h Suzuka: Superbike-Pilot Noguchi gestorben

Der japanische Superbike-Pilot Haruki Noguchi ist nach einem Sturz im Rahmen der Asia Road Racing Championship (ARRC), die am vergangenen Wochenende im indonesischen Mandalika gastierte, verstorben. Er wurde nur 22 Jahre alt.

Noguchi war in der vierten Runde des zweiten Superbike-Rennens auf dem Mandalika International Street Circuit in Kurve 10 in einen Unfall verwickelt, der dazu führte, dass das Rennen unterbrochen und schließlich abgebrochen wurde.

Nachdem er im Medical Centre behandelt worden war, wurde er in das Krankenhaus von Nusa Tenggara Barat verlegt, wo er am Mittwochabend seinen Verletzungen erlag.

Noguchis Tod ereignete sich nur zehn Tage, nachdem er beim 8-Stunden-Rennen von Suzuka zusammen mit seinen SDG-Honda-Teamkollegen Teppei Nagoe und Naomichi Uramoto Dritter geworden war. Das Trio erbte später den zweiten Platz, als das Team Toho Racing nachträglich disqualifiziert wurde.

Noguchi machte bereits im Jahr 2017 auf sich aufmerksam, als er im Asia Talent Cup hinter Deniz Öncü Zweiter wurde. Im darauffolgenden Jahr belegte er erneut den zweiten Platz in der Gesamtwertung, dieses Mal unterlag er Billy van Eerde.

2019 nahm Noguchi am Red Bull Rookies Cup teil und belegte hinter Carlos Tatay und Pedro Acosta den dritten Platz in der Gesamtwertung. Im Jahr darauf 2020 kehrte er in sein Heimatland Japan zurück, wo er in der Superstock-600-Kategorie der All-Japan Superbike-Serie antrat und 2021 den Titel gewann.

Im Jahr 2022 wechselte er zu den Superbikes in der ARRC, wo er für das von HARC Pro betriebene SDG-Team den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte. Er blieb auch 2023 bei diesem Team und gewann die ersten beiden Rennen in Buriram.

Der 22-Jährige ging als Gesamtzweiter hinter dem BMW-Piloten Markus Reiterberger in das vierte Rennwochenende der Saison in Mandalika, wo er schließlich verunglückte.

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir diese Ankündigung machen müssen", sagte Noguchis Teamchef Kotaro Honda zu dessen Tod. "Erst vor 10 Tagen hatten wir die Ehre, gemeinsam auf dem Podium des 8-Stunden-Rennens von Suzuka zu stehen."

"Wir hatten ihn gerade nach Indonesien geschickt, mit dem festen Willen, den diesjährigen Asia Road Racing Titel zu gewinnen. Mit seinen erst 22 Jahren und seinem grenzenlosen Potenzial hatte ich große Hoffnungen, dass er als Asiens Nachwuchshoffnung auf die Weltbühne kommen würde", so Honda weiter.

Mit Bildmaterial von FIM Asia.