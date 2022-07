Tödliche Unfälle: Die Motorradwelt trauert um Scott Briody & Mathis Bellon

Audio-Player laden

Die Motorradwelt wurde in den zurückliegenden acht Tagen von zwei tödlichen Unfällen erschüttert. Vor einer Woche kam es in Italien zu einem Zwischenfall, bei dem der junge Franzose Mathis Bellon sein Leben verlor.

Bellon trainierte auf einer Kartstrecke mit seinem Minibike und kam zu Sturz. Die Ärzte konnten das Leben des 8-Jährigen nicht retten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verstarb Bellon im Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich an diesem Wochenende bei der MotoAmerica, die auf dem Brainerd International Raceway in Minnesota gastiert. In der ersten Qualifying-Session der Stock-1000-Klasse am Freitag stürzte Scott Briody ohne Fremdeinwirkung.

Die Verantwortlichen der MotoAmerica bestätigten den Tod des 50-Jährigen. "Wir trauern um Scott Briody", teilt der Operative Geschäftsführer der MotoAmerica, Chuck Aksland, mit.

"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinem Team und den Leuten im Paddock der MotoAmerica", so der MotoAmerica-Verantwortliche. Aus Respekt vor Briody wurden die restlichen Rennaktivitäten am Freitag abgesagt.

