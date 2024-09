Tolle Geste: Luca Salvadori wird postum Meister, weil Gegner nicht mehr antritt

Großartige Geste: Das Pistard-Racing-Team aus der National Trophy in Italien hat beschlossen, bei den ausstehenden Rennen der Meisterschaft nicht teilzunehmen, damit Luca Salvadori die Meisterschaft gewinnt. Am vergangenen Wochenende verlor Savadori beim Frohburger Dreieckrennen sein Leben (mehr Informationen).

Mit einer emotionalen Ansprache nimmt Gianluca Galesi Milella vom Pistard-Racing-Team Abschied von seinem Gegner: "Luca war ein toller Kerl. Er war ein guter Mensch, lieb, nett und mit einem sonnigen Gemüt. Diejenigen, die wie ich das Vergnügen und das Glück hatten, ihn persönlich zu treffen, wissen, wer Luca war."

"Als ich ihn das letzte Mal sah, sprachen wir auch über das Rennen, das er in Deutschland fahren sollte. Er war unschlüssig, ob er fahren sollte oder ob er das Motorrad schont. Stattdessen fuhr er hin und kam nie wieder zurück", bemerkt Milella.

Das Team hat darüber nachgedacht, ob man nach Imola fahren sollte oder nicht. Gemeinsam kam man zum Entschluss, auf die Teilnahme zu verzichten. "Wir werden weder die Rennen in Imola noch die in Cervesina bestreiten. Wir werden dort nur anwesend sein, um Luca unseren Respekt zu erweisen", teilt Milella mit.

"Die einzige Möglichkeit für uns, uns von ihm zu verabschieden, ist, nicht an den letzten beiden Rennen teilzunehmen, damit er den Titel gewinnen kann", erklärt Milella. "Mit dieser Geste wollen wir sicherstellen, dass Luca, auch wenn er nicht mehr da ist, von dort oben aus den Titel in der National Trophy 1000 feiern kann, den er so viele Jahre lang angestrebt hat und dem er so nahe gekommen ist", erklärt der Italiener vom Pistard-Racing-Team.

"In diesem Jahr, in dem er ihn hätte gewinnen können, weil er vier von sechs Rennen gewonnen hat. Doch er wird leider nicht mehr in der Lage sein, ihn feiern zu können", bedauert der Herausforderer des 32-jährigen Italieners, der am zurückliegenden Wochenende in Frohburg ums Leben kam.