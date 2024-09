Tragödie auf dem Frohburger Dreieck: Luca Salvadori tödlich verunglückt

Schreckliche Nachrichten aus Frohburg. Im Rahmen der 61. Auflage der traditionellen Rennveranstaltung auf dem Frohburger Dreieck kam es am Wochenende zu einem schweren Unfall, an dessen Folgen der Italiener Luca Salvadori im Alter von 32 Jahren verstorben ist.

Als Topklasse der Internationalen Straßenrennmeisterschaft für Motorräder (IRRC; International Road Racing Championship) war in Frohburg die Superbike-Klasse am Start. Im Qualifying am Samstag (14. September) kam es auf der zwischen Chemnitz und Leipzig gelegenen Straßenrennstrecke in Sachsen zur Tragödie.

Didier Grams auf seiner BMW von G&G Motorsport war gestürzt. Salvadori, der auf einer Ducati vom Broncos Racing Team antrat, wurde in den Sturz von Grams verwickelt. Mit schweren Verletzungen wurde Salvadori ins Krankenhaus gebracht, wo er den Kampf um sein Leben verloren hat.

"Mit unendlicher Trauer geben wir den Verlust unseres Luca Salvadori bekannt", heißt es vom Broncos Racing Team in einer offiziellen Mitteilung, die am Sonntag auf dem Instagram-Account des Teams veröffentlicht wurde.

"Nach einem Unfall auf der Straßenrennstrecke in Frohburg ließen seine zahlreiche Verletzungen ein Überleben nicht zu und er ist von uns gegangen. Wir sprechen unser tiefstes Beileid aus und sind bei seiner Familie", so das Statement des Teams zu Salvadoris Tod.

Als Motorradrennfahrer war der am 2. März 1992 geborene Luca Salvadori unter anderem in der MotoE-WM am Start. Dort fuhr in der Saison 2023 einige Rennen für das Pramac-Team, wobei er direkt bei seinem Debüt in den Top 10 ins Ziel kam.

Parallel zu seiner aktiven Karriere widmete sich Salvadori dem Erstellen und Bearbeiten von Videos, die er auf seinem eigenen YouTube-Kanal veröffentlichte.