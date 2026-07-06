World Ducati Week 2026: Bulega gewinnt, Marquez nicht im Spitzenfeld

Am vergangenen Wochenende fand auf dem Misano World Circuit - Marco Simoncelli die World Ducati Week 2026 statt. In diesem Rahmen wurde das 100-jährige Firmenbestehen gefeiert.

Höhepunkt war das traditionelle Race of Champions. 16 Fahrer standen beim Rennen über zehn Runden am Start, darunter mit Lukas Tulovic auch ein Deutscher. Alle fuhren die Ducati Panigale V4 Tricolore.

Es war ein Showrennen zwischen den Ducati-Fahrern aus der MotoGP (mit Ausnahme von Gresini), aus der Superbike-WM und aus anderen Rennserien. Niemand wollte deshalb ein zu großes Risiko eingehen.

Nicolo Bulega hatte die Poleposition erobert und übernahm beim Start die Führung. Marc Marquez ging die Qualifikation vorsichtig an, um keinen Sturz zu riskieren. Deshalb startete er als Zwölfter.

Bulega blieb an der Spitze, während Marquez beim Start keine Positionen gewann oder verlor. Boden verlor dagegen Francesco Bagnaia, der in der Startphase von Platz drei auf Platz fünf zurückfiel.

Bagnaia wurde von Alberto Surra und Yari Montella überholt. In den ersten Kurven überholte Tarran Mackenzie Marquez und verwies ihn damit auf Platz 13. In der Anfangsphase setzte sich Bulega schnell von Lorenzo Baldassarri ab.

Das größte Duell zu Beginn gab es zwischen den VR46-Fahrern, denn Fabio Di Giannantonio konnte zunächst Franco Morbidelli überholen, der aber konterte. Im Duell um Platz zehn zog zunächst Alvaro Bautista an Hafizh Syahrin vorbei.

Doch Bautistas Rennen endete bald, als er aufgeben musste. Dadurch rückte Marquez auf Platz zwölf vor. Auch Michele Pirro erlitt einen technischen Defekt und wurde damit zum zweiten Ausfall des Rennens.

In den folgenden Runden richteten sich die Kameras auf Marquez, der einsam auf Platz zwölf fuhr, jedoch nach und nach zu den beiden vor ihm liegenden Fahrern aufschloss.

Nachdem Syahrin Tarran Mackenzie überholt hatte, klemmte sich die Nummer 93 an das Hinterrad des Briten und überholte ihn zweieinhalb Runden vor Schluss, bevor sich Mackenzie die Position zurückholte.

Von da an blieb Marquez dahinter, und die Kameras wechselten zu einem Duell um Platz zwei zwischen Surra und Baldassarri. Zwar sah es in der letzten Runde danach aus, als würde Baldassarri an Surra vorbeiziehen können, doch dazu kam es nicht.

Somit gewann Bulega mit zwei Sekunden Vorsprung vor Surra und Baldassarri. "Es war ein fantastisches Wochenende, das mit diesem Sieg auf meiner Panigale V4 geendet hat, die ein unglaubliches Motorrad ist. Danke an alle."

"Es war wunderschön, so viele Menschen in diesen Tagen auf den Tribünen zu sehen. Es fühlte sich wie ein echtes Rennen an. Herzlichen Glückwunsch an Ducati zum hundertjährigen Jubiläum und vor allem zu dieser World Ducati Week."

Ergebnis Race of Champions in Misano

01. #11 Nicolo Bulega (Aruba.it Racing Ducati) - 15:54.493 Minuten

02. #67 Alberto Surra (Team Motocorsa Racing) +1,437 Sekunden

03. #34 Lorenzo Baldassarri (Pata Go Eleven) +1,729

04. #5 Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6,878

05. #63 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +7,128

06. #46 Tommy Bridewell (Superbike Advocates) +11,822

07. #21 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +14,738

08. #49 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +16,831

09. #3 Lukas Tulovic (Panigale V4 Tricolore) +22,195

10. #55 Hafizh Syahrin (Panigale V4 Tricolore) +23,617

11. #95 Tarran Mackenzie (MGM Performance) +23,922

12. #93 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +24,197

13. #15 PJ Jacobsen (Panigale V4 Tricolore) +35,549

14. #121 Josh Waters (Panigale V4 Tricolore) +39,244

RET #19 Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

RET #51 Michele Pirro (Ducati Lenovo Team)