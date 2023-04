Beinbruch nach Snowboard-Unfall: Chase Elliott kehrt in Martinsville zurück!

Audio-Player laden

Der beliebteste Fahrer der NASCAR-Serie ist zurück und wird seine Fans am 16. April 2023 auf dem Martinsville Speedway wieder an die Strecke und vor die Fernsehbildschirme locken. Chase Elliott hatte sich Anfang März beim Snowboarden das linke Bein gebrochen und war mehrere Wochen ausgefallen. Nun ist der Hendrick-Pilot wieder fit genug, um in den Chevrolet mit der Startnummer 9 zu steigen.

Der Champion der Saison 2020 hatte am 3. März in Colorado einen Unfall und musste anschließend operiert werden. Xfinity-Pilot Josh Berry sprang auf den Ovalen ein, IMSA-Pilot Jordan Taylor feierte auf dem Circuit of The Americas sein NASCAR-Debüt. In Martinsville wird Stammfahrer Elliott wieder ins Lenkrad greifen, um es mit dem Short-Track in Virginia aufzunehmen.

Elliott hat trotz seines Ausfalls noch Chancen auf den Titel, denn NASCAR hat ihm einen so genannten "Medical Waiver" erteilt. Laut Reglement muss ein Fahrer alle Rennen bestreiten, um für die Playoffs zugelassen zu werden, für die sich die Piloten sich mit Siegen qualifiziert. Mit dem Waiver hat NASCAR die Möglichkeit, Ausnahmen zu schaffen, um Fahrern in Ausnahmesituationen dennoch die Chance zu geben, um den Titel zu kämpfen.

Elliott verpasste sechs Rennen und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 34. Teambesitzer Rick Hendrick sagt: "Wir sind froh, Chase wieder im Auto zu haben und wollen, dass er da weitermacht, wo er aufgehört hat." Ein zweiter Platz in Fontana ist Elliotts bisher bestes Saisonergebnis. "Er hat seit seiner Verletzung hart gearbeitet und sich voll darauf konzentriert, wieder im Auto zu sitzen."

Das Rennen in Martinsville markiert auch das Comeback von Crewchief Alan Gustafson, der seine vierwöchige Sperre abgesessen hat. Hendrick Motorsports hatte in den vergangenen Wochen mehrere Strafen kassiert, weshalb die Strippenzieher in der Box eine Zwangspause einlegen mussten. Das Rennen auf dem einzigartigen Short-Track ist Elliotts 260. Start in der Cup-Serie.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.