Daniil Kwjat gibt NASCAR-Debüt in Indianapolis im Team Hezeberg

Das Starterfeld der NASCAR-Topliga wird beim Rennen am kommenden Sonntag auf dem Infield-Rundkurs des Indianapolis Motor Speedway einen ehemaligen Formel-1-Piloten aufweisen. Daniil Kwjat, der von 2014 bis 2020 für die Red-Bull-Teams im Grand-Prix-Sport aktiv war, gibt sein Debüt in der NASCAR Cup Series.

Kwjat fährt das erstmals eingesetzte zweite Auto vom Team Hezeberg aus den Niederlanden. Dabei handelt es sich um einen Toyota Camry mit der Startnummer 26. Kwjat fährt somit in der NASCAR mit derselben Startnummer, die er auch in seiner Formel-1-Karriere fuhr.

"Ich freue mich sehr, in Indianapolis mein Debüt in der NASCAR Cup Series geben zu können", sagt Kwjat und verrät: "Ich hatte schon immer eine Schwäche für NASCAR-Rennen, die in den USA die höchste Form des Motorsports darstellen. NASCAR übt seit jeher einen Reiz auf mich aus, weil es meiner Meinung nach einfach purer Motorsport ist."

Das Rennen am Sonntag auf dem Indianapolis-Rundkurs wird für Kwjat das erste von drei geplanten Rennen für das Team Hezeberg. Am 21. August in Watkins Glen und am 9. Oktober auf dem Charlotte-Roval soll der 28-jährige Russe ebenfalls den #26 Hezeberg-Toyota fahren.

Während der Toyota Camry mit der Startnummer 26 erstmals eingesetzt wird, kam das andere Auto des Hezeberg-Teams - der Ford Mustang mit der Startnummer 27 - in dieser Saison schon dreimal zum Einsatz.

Beim Daytona 500 fuhr Jacques Villeneuve den #27 Hezeberg-Ford. Auf den Rundkursen in Austin und Elkhart Lake saß Loris Hezemans im Cockpit. Und der Niederländer - 25-jähriger Sohn von Teammitbesitzer Toine Hezemans - fährt auch am Sonntag auf dem Indianapolis-Rundkurs.

Mit Bildmaterial von Team Hezeberg.