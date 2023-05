Dauerregen in Charlotte: NASCAR-Rennen auf Montag verschoben Regenfälle nahezu ohne Pause am Charlotte-Wochenende sorgen für neue Startzeit des Coca-Cola 600 der NASCAR Cup Series 2023, und zwar am Montag

Autor: Mario Fritzsche Der NASCAR-Zirkus hat an diesem Wochenende Heimspiel auf dem Charlotte Motor Speedway im US-Bundesstaat North Carolina. An planmäßigen Fahrbetrieb war vor der Haustür der meisten Teams bislang aber kaum zu denken. Lediglich das Truck-Rennen ging am Freitagabend noch wie vorgesehen über die Bühne. Am Samstag und Sonntag aber sah und sieht sich das im Nordosten von Charlotte gelegene 1,5-Meilen-Oval hartnäckigen Regenfällen ausgesetzt. Das eigentlich für Sonntagabend geplant gewesene Coca-Cola 600 der NASCAR Cup Series ist vertagt. Neue Startzeit ist Montag, 15:00 Uhr Ortszeit, was in mitteleuropäische Zeit umgerechnet eine Startzeit von Montag, 21:00 Uhr MESZ bedeutet. Das längste Rennen der gesamten Saison ist somit um fast 24 Stunden verschoben. Am Samstag mussten aufgrund der Regenfälle auch schon das Rennen der Xfinity-Serie vertagt und sowohl das Freie Training als auch das Qualifying der Cup-Serie abgesagt werden. Weil es kein Qualifying gab, hat man die Startaufstellung für das Cup-Rennen Montagabend anhand der Rechenformel ermittelt. William Byron (Hendrick-Chevrolet) und Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) starten aus der ersten Reihe. Das Rennen der Xfinity-Serie ist aufgrund der Verschiebung nun geplant für Montag, 11:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ).