Dauerregen in Dover: NASCAR-Rennen auf Montag verschoben

Am elften Rennwochenende verzeichnet nun auch die Saison 2023 der NASCAR Cup Series die erste wetterbedingte Verschiebung eines Rennens.

Das für Sonntag auf dem Dover Motor Speedway angesetzt gewesene Würth 400 ist auf Montag verschoben. Rund um das Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Delaware regnet es seit dem frühen Morgen. Daher wurde von den NASCAR-Offiziellen zeitnah die Entscheidung zur Vertagung getroffen.

Die neue Startzeit für das 400-Runden-Rennen ist Montag, 12:00 Uhr Ortszeit. In mitteleuropäische Sommerzeit umgerechnet bedeutet das eine Startzeit von Montag, 18:00 Uhr MESZ.

Schon das Qualifying der NASCAR-Topliga am Samstag fiel dem Wetter zum Opfer. Das ebenfalls für Samstag angesetzte Rennen der zweiten NASCAR-Liga (Xfinity-Serie) fand aber statt und wurde gewonnen von Ryan Truex. Für den jüngeren Bruder von Martin Truex Jr. war es der erste NASCAR-Sieg überhaupt.

Die Startaufstellung für das Cup-Rennen, die nun erst am Montag vorgenommen wird, wurde mangels Qualifying mal wieder anhand der Rechenformel ermittelt. Sie ergibt, dass Kyle Busch (Childress-Chevrolet) und Christopher Bell (Gibbs-Toyota) aus der ersten Reihe starten werden (Komplette Startaufstellung zum Würth 400 in Dover).

Es ist alles andere als die erste wetterbedingte Verschiebung in Dover. Vor einem Jahr musste am Sonntag nach 78 Runden aufgrund von Regen unterbrochen werden. Die restlichen 322 Runden des Rennens wurden am Montag nachgeholt. Weil der Regen in diesem Jahr noch hartnäckiger ist, hat man das komplette Rennen vertagt. Genau dieses Szenario eines kompletten Montagsrennens gab es in Dover zuletzt vor vier Jahren.

Mit Bildmaterial von NASCAR.