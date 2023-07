Dauerregen in Loudon: NASCAR-Rennen auf Montag verschoben

An die geplante Austragung des Crayon 301 der NASCAR Cup Series auf dem New Hampshire Motor Speedway in Loudon ist am Sonntag nicht zu denken.

Stundenlange Regenfälle seit dem Morgen und weiterer angekündigter Regen bis in den Abend hinein lassen auf dem Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat New Hampshire keinen Fahrbetrieb am Sonntag zu. Eine Flutlichtanlage gibt es nicht.

Aus diesem Grund hat man das Rennen mit einer Distanz von 301 Runden bereits vor dem geplanten Startzeitpunkt um einen Tag verschoben. Neuer Startzeitpunkt ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet am Montag, 18:00 Uhr MESZ. In Ortszeit wird am Montag um 12:00 Uhr gestartet.

Im Qualifying am Samstag hat Vorjahressieger Christopher Bell (Gibbs-Toyota) die Pole erobert. Er startet das Rennen am Montag gemeinsam mit Gibbs-Teamkollege Martin Truex Jr. aus der ersten Reihe. (Ergebnisse: NASCAR in Loudon)

Mit Bildmaterial von Action Sports Photography.