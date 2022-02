Daytona 500: Die Startaufstellung zum NASCAR-Auftakt 2022 in Bildern In dieser Reihenfolge gehen die 40 NASCAR-Piloten am 20. Februar 2022 in die 64. Auflage des Daytona 500, Auftaktrennen der NASCAR Cup-Saison 2022

Autor: Mario Fritzsche

Das 64. Daytona 500 steigt am 20. Februar 2022

1. Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
2. Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
3. Brad Keselowski, RFK Racing, Ford Mustang
4. Chris Buescher, RFK Racing, Ford Mustang
5. Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang
6. Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang
7. Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang
8. Harrison Burton, Wood Brothers Racing, Ford Mustang
9. Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
10. Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
11. Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
12. Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
13. Erik Jones, Petty GMS Motorsports, Chevrolet Camaro
14. Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
15. Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro
16. Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry
17. Kurt Busch, 23XI Racing, Toyota Camry
18. Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro
19. Ross Chastain, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro
20. Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
21. Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro
22. Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
23. William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro
24. Corey LaJoie, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro
25. Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
26. Ty Dillon, Petty GMS Motorsports, Chevrolet Camaro
27. Landon Cassill, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro
28. Greg Biffle, NY Racing Team, Chevrolet Camaro
29. Todd Gilliland, Front Row Motorsports, Ford Mustang
30. Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
31. Cole Custer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
32. Cody Ware, Rick Ware Racing, Ford Mustang
33. Daniel Hemric, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
34. David Ragan, Rick Ware Racing, Ford Mustang
35. Kaz Grala, The Money Team Racing, Chevrolet Camaro
36. Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro
37. B.J. McLeod, Live Fast Motorsports, Ford Mustang
38. Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
39. Noah Gragson, Beard Motorsports, Chevrolet Camaro
40. Jacques Villeneuve, Team Hezeberg, Ford Mustang

Weiterlesen: Daytona 500: Zwei Duel-Siege für RFK Racing - Startaufstellung fix

Daytona 500: Kyle Larson auf Pole - Jacques Villeneuve sicher qualifiziert!

