Die NASCAR-Woche: Kalender für "Next Gen"-Testfahrten 2020 steht

Auf dem Daytona International Speedway laufen gerade die Speedweeks 2020, wobei in Bezug auf die NASCAR das Pole-Qualifying zum Daytona 500 und das äußerst crashlastige Busch Cash bereits über die Bühne gegangen sind.

Als nächstes stehen die beiden Qualifikationsrennen (Duels) für das Daytona 500 an. Dabei wird am Donnerstag (13. Februar) unter Flutlicht die Startaufstellung für das "Great American Race" am Sonntag (16. Februar) ermittelt. Neben den konkreten Startpositionen 3 bis 40 entscheidet sich in den Duels auch, welche drei von insgesamt 43 gemeldeten Piloten sich nicht für den NASCAR-Saisonauftakt 2020 qualifizieren.

Inmitten des hektischen Treibens der Speedweeks in Daytona haben sich zwei NASCAR-Topteams langfristig gebunden. Zum einen hat Stewart-Haas Racing bis einschließlich der Saison 2023 mit Kevin Harvick verlängert. Somit wird der NASCAR-Champion von 2014 über seinen zuvor geschlossenen Vertrag (bis Ende 2021) hinaus noch zwei weitere Jahre im Stewart/Haas-Auto mit der Startnummer 4 sitzen.

Den größten Erfolg seiner Karriere, den NASCAR-Titel 2014, hat Harvick für seinen aktuellen Arbeitgeber herausgefahren. Und von seinen 49 Rennsiegen, die ihn in der ewigen Bestenliste auf einer Stufe mit Teambesitzer Tony Stewart stehen sehen, hat Harvick deren 26 für Stewart/Haas herausgefahren. Zuvor war er von 2001 bis 2013 für Richard Childress Racing unterwegs gewesen und hatte es dort auf 23 Siege gebracht.

Kevin Harvick hat bei Stewart/Haas bis Ende der Saison 2023 verlängert Foto: LAT

Zum zweiten hat Hendrick Motorsports langfristig mit einem der Hauptsponsoren des Teams verlängert. Axalta (vormals DuPont) bleibt bis einschließlich 2027 an Bord. Damit hat man den bisherigen Vertrag (bis Ende 2022) um fünf Jahre verlängert. 2020 tritt Axalta bei 22 Rennen als Hauptsponsor am #24 Hendrick-Chevrolet von William Byron auf, zudem bei drei Rennen als Hauptsponsor am #88 Hendrick-Chevrolet von Alex Bowman.

Der neue Vertrag sieht vor, dass Axalta ab 2021 nur noch bei 14 Saisonrennen auf dem Auto mit der Startnummer 24 vertreten sein wird. Dafür läuft der Vertrag nun aber fünf Jahre länger und ist somit auf eine insgesamt mehr als 35-jährige(!) Laufzeit angesetzt. Den Anfang dieser Zusammenarbeit bildete das NASCAR-Saisonfinale 1992 in Atlanta, als Jeff Gordon in den Farben von DuPont sein Cup-Debüt gab.

Axalta (vormals DuPont) bleibt bis Ende 2027 bei Hendrick und macht 35 Jahre voll Foto: LAT

Derweil wirft die Zukunft nicht nur bei Stewart/Haas und Hendrick ihre Schatten voraus. Auch was die NASCAR-Zukunft allgemein betrifft, gibt es inzwischen einen konkreten Fahrplan. Denn der weitere Testkalender für die nächste Autogeneration (Titelfoto) steht fest.

Für das sogenannte "Next Gen"-Auto, welches das aktuelle "Gen6"-Auto zur NASCAR Cup-Saison 2021 ablösen wird, stehen im weiteren Verlauf des Jahres 2020 noch 21 Testfahrten auf dem Plan. Drei Tests (Richmond, Phoenix, Homestead) hat es bislang bereits gegeben, womit sich die Anzahl der Testfahrten vor dem Renndebüt des neuen Autos auf insgesamt 24 belaufen wird.

Anstehende Testtermine 2020 mit dem "Next Gen"-Auto:

02./03.03.: Fontana *

16./17.03.: Atlanta *

06./07.04.: Bristol *

04./05.05.: Dover *

02./03.06.: Charlotte

14./15.07.: Las Vegas

25.08.: Charlotte

01./02.09.: Richmond (Reifentest)

08.09.: Charlotte

22./23.09.: Fort Worth

29.09.: Charlotte

06./07.10.: Daytona (Reifentest)

13.10.: Charlotte

20./21.10.: Dover

27.10.: Charlotte

02./03.11.: Martinsville (Reifentest) *

10.11.: Charlotte

17./18.11.: Las Vegas

24.11.: Charlotte

08.12.: Charlotte

15./16.12.: Phoenix

* direkt im Anschluss an das dortige Rennwochenende

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.