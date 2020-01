Die NASCAR-Woche: Wie Kyle Busch WWE-Champion wurde

Das Jahr 2020 ist eine Woche alt, aber es gibt noch eine spektakuläre Geschichte, die sich um NASCAR-Champion Kyle Busch im Jahr 2019 gedreht hat. Im Rahmen der Champions-Wochen hatte der Gibbs-Pilot einen Gastauftritt bei der World Wrestling Entertainment Inc. (WWE). Dass Busch sogar offiziell einen Titel holte, hätte wohl niemand zuvor gedacht.

Busch stand zusammen mit Michael Waltrip im Zuschauerbereich, als WWE-Wrestler R-Truth den Sieg des 24/7-Titels feierte. Der Titel kann rund um die Uhr gewonnen werden, auch weil der Sieg über den aktuellen Champion an jedem Ort erfolgen kann.

R-Truth lud Busch und Waltrip zum Feiern ein, aber plötzlich zeigte sich Waltrip im Referee-Outfit. Der überraschte R-Truth wurde von Busch umgeworfen und gecovert: Waltrip zählte bis drei und damit war Busch der neue 24/7-Champion. Die Freude hielt nur für rund zehn Minuten, dann holte sich R-Truth den Titel zurück - trotzdem eine unterhaltsame Geschichte.

Auch in Sachen Racing gibt es in der NASCAR-Welt Neuigkeiten. In der Cup-Saison 2020 wird Stewart-Haas seine Crewchief-Aufteilung im Team umwerfen. Cole Custer nimmt seinen Xfinity-Crewchief Mike Shiplett mit in den Cup. John Klausmeier wechselt ins Team von Clint Bowyer, während Mike Bugarewicz die Führung bei Aric Almirola übernimmt. Rodney Childers wird wie gewohnt für Kevin Harvick die Strippen am Kommandostand ziehen.

Richard Childress hat in den vergangenen Wochen seine Nachwuchstalente in die jeweiligen Teams einsortiert. Myatt Snider, der im Jahr 2019 eine volle Saison in der europäischen NASCAR-Serie absolviert hat, wird in der Xfinity-Serie ein Teilzeit-Programm abspulen. Er soll schon beim Saisonauftakt in Daytona zum Einsatz kommen. Außerdem wird Anthony Alfredo im kommenden Jahr für das Team in der zweiten NASCAR-Liga an den Start gehen.

Mit Bildmaterial von Kyle Busch Motorsports.