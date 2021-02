Duels zum Daytona 500: Almirola & Dillon siegen - Startaufstellung steht

Die Startaufstellung für die 63. Auflage des Daytona 500, den Saisonauftakt der NASCAR Cup Series 2021, steht - allerdings unter Vorbehalt.

Ermittelt wurden die Startplätze - abgesehen von der bereits im Pole-Qualifying am Mittwochabend festgelegten ersten Reihe - in den beiden Qualifikationsrennen (Duels) am Donnerstagabend. Duel 1 ging zügig und komplett unter Grün über die Bühne. Duel 2 aber konnte erst nach einer wetterbedingten Verzögerung von zweieinhalb Stunden gestartet werden und sah dann zwei Gelbphasen sowie eine Verlängerung (Overtime) um drei Runden.

Fotos: Trainings und Qualifying zum 63. Daytona 500

Den Sieg in Duel 1 und damit den dritten Startplatz für das Daytona 500 hat sich Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) gesichert. Die in diesem Duel hinter Almirola eingefahrenen Platzierungen ergeben die weiteren ungeraden Startplätze (fünf bis 39) für das Daytona 500.

Der Sieg in Duel 2 ging nach einem Regenschauer, kompletter Trocknung des 2,5-Meilen-Ovals in der Verlängerung an Austin Dillon (Childress-Chevrolet). Damit hat er sich den vierten Startplatz für das Daytona 500 gesichert. Die in diesem Duel hinter Dillon erzielten Platzierungen ergeben die weiteren geraden Startplätze (sechs bis 40).

Komplette erste Reihe für Sonntag mit Fragezeichen

Zwar stehen die Pole-Position für Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) und der zweite Startplatz für William Byron (Hendrick-Chevrolet) bereits seit dem Pole-Qualifying vom Mittwochabend fest. Dazu gibt es nun allerdings zwei Einschränkungen.

Ob Polesetter Alex Bowman (re.) und William Byron (li.) die Grüne Flagge aus Reihe 1 nehmen? Foto: Motorsport Images

Denn ob Bowman seine Pole-Position im Daytona 500 tatsächlich wird einnehmen können, ist derzeit noch offen. Grund: In seinem Duel (Duel 1) steuerte er mit Vibrationen im Motorumfeld die Box an und schloss mit vier Runden Rückstand ab. Sollte man den Motor bis zum Sonntag noch wechseln müssen, dann würde Bowman von ganz hinten statt von ganz vorn starten. Zumindest in der Statistik wird er so oder so als der Daytona-500-Polesetter 2021 erfasst.

Doch damit nicht genug der ungewöhnlichen Umstände rund um die Duels 2021 in Daytona. Denn auch der eigentlich für den zweiten Startplatz gesetzte William Byron muss zittern. Er wurde in seinem Duel (Duel 2) kurz vor Schluss in einen Crash mit mehreren Autos verwickelt. Dabei wurde sein Hendrick-Chevrolet stark beschädigt. Sollte für Sonntag das Ersatzauto herangezogen werden müssen, dann würde auch Byron aus der letzten statt aus der ersten Reihe starten.

Die Startaufstellung zum 63. Daytona 500 in Bildern:

1. Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro 1 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2. William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro 2 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 3. Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 3 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 4. Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 4 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 5. Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry 5 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 6. Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry 6 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 7. Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang 7 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 8. Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 8 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 9. Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang 9 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 10. Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry 10 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 11. Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro 11 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 12. Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro 12 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 13. Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro 13 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 14. Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang 14 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 15. Daniel Suarez, Trackhouse Racing Team, Chevrolet Camaro 15 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 16. Corey LaJoie, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro 16 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 17. Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang 17 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 18. David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang 18 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 19. Jamie McMurray, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro 19 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 20. Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro 20 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 21. Ricky Stenhouse, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro 21 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 22. Chris Buescher, Roush Fenway Racing, Ford Mustang 22 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 23. Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang 23 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 24. Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang 24 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 25. Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry 25 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 26. Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry 26 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 27. Cole Custer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 27 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 28. Joey Gase, Rick Ware Racing, Ford Mustang 28 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 29. Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 29 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 30. Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 30 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 31. Erik Jones, Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro 31 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 32. Derrike Cope, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro 32 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 33. Quin Houff, StarCom Racing, Chevrolet Camaro 33 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 34. Ross Chastain, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro 34 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 35. Cody Ware, Petty Ware Racing, Chevrolet Camaro 35 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 36. Anthony Alfredo, Front Row Motorsports, Ford Mustang 36 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 37. Josh Bilicki, Rick Ware Racing, Ford Mustang 37 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 38. B.J. McLeod, Live Fast Motorsports, Ford Mustang 38 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 39. Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang 39 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 40. Kaz Grala, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro 40 / 40 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Zusätzlich zur Ermittlung der ungeraden Positionen P3 bis P39 für die Daytona-500-Startaufstellung (über Duel 1) sowie zur wetterbedingt zwangsläufig erfolgten Ermittlung der geraden Positionen P4 bis P40 für die Daytona-500-Startaufstellung (über die Startaufstellung von Duel 2) wurden am Donnerstagabend im Hinblick auf Sonntag auch die vier Nicht-Qualifikanten ermittelt.

Vier Nicht-Qualifikanten stehen fest

Nicht im Daytona 500 dabei sind: Ty Dillon (Gaunt-Toyota), Timmy Hill (MBM-Ford), Garrett Smithley (MBM-Ford) und Noah Gragson (Beard-Chevrolet).

Grala und Smithley wurden in Duel 2 in einen Vier-Auto-Crash auf der Gegengerade verwickelt. Die beiden anderen Beteiligten: Die beiden in dieser Saison um den Rookie-Titel fahrenden Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) und Anthony Alfredo (Front-Row-Ford). Briscoe hatte die Szene mit einem Dreher in Turn 2 ausgelöst.

Vier Runden vor dem geplanten Ende von Duel 2 wurden Gragson und abermals Smithley in einen anderen Crash mit mehreren Autos verwickelt. In diesem Fall passierte er vor Turn 1. Darin verwickelt wurden außerdem Brad Keselowski (Penske-Ford), Ross Chastain (Ganassi-Chevrolet) und allen voran der eigentlich für die erste Startreihe gesetzte William Byron.

Die größten Leidtragenden von Duel 2 aber sind Smithley und Gragson, weil sie am Sonntag genau wie Ty Dillon und Timmy Hill nur Zuschauer sein werden. Für die Dillon-Brüder gab es in Duel 2 somit einerseits einen Sieg, andererseits eine Nicht-Qualifikation.

Und für den für Beard Motorsports fahrenden Gragson wiegt die Nicht-Qualifikation schwer, weil Teambesitzer Mark Beard vor wenigen Tagen im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Die geplante Würdigung in Form der Teilnahme am "Great American Race" wird es nun nicht geben. Gleichzeitig hätte es für Gragson das Cup-Debüt werden sollen, das nun warten muss.

Austin Cindric steht nach Zitterpartie vor Cup-Debüt

Im Gegenzug ist Austin Cindric (Penske-Ford) und Kaz Grala (Kaulig-Chevrolet) in den beiden Duels der Sprung ins 40-köpfige Starterfeld für das Daytona 500 gelungen. Cindric allerdings war dabei auf Hilfe angewiesen.

Denn aufgrund einer Speeding-Penalty schloss Clindric sein Duel (Duel 1) mit einer Runde Rückstand als 16. ganze zehn Positionen hinter Ty Dillon ab. Dem aber genügte P6 in Duel 1 trotzdem nicht zum Einzug ins Daytona 500, weil er auf den letzten Metern im Kampf um P5 von Ryan Preece noch abgefangen wurde.

Preece wiederum (dessen #37 JTG-Chevrolet in diesem Jahr kein Charter-, sondern ein Open-Auto ist) hatte sich schon am Mittwochabend über seinen Speed im Pole-Qualifying ins Daytona 500 gefahren. Und weil er dann auch in seinem Duel der bestplatzierte Fahrer der drei dort mitgefahrenen Open-Autos war, ging das Startplatzticket aus diesem Duel an Cindric, der im Pole-Qualifying am Mittwochabend schneller als Ty Dillon gewesen war.

Das ist NASCAR-Logik vom Feinsten. Und aufgrund dieser Zitterpartie kommt Cindric, der Xfinity-Champion von 2020, am Sonntag im schwarzen #33 Penske-Ford zu seinem Cup-Debüt.

Der Rennstart zum 63. Daytona 500 erfolgt am Sonntag, 14. Februar, kurz nach 15:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MEZ). Der Beginn der in diesem Jahr anders ablaufenden Pre-Race-Show ist für 14:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr MEZ) angesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.