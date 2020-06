Gewitter und Regen: NASCAR-Rennen in Talladega verschoben

Vor einer Woche kam das Rennen der NASCAR Cup Series in Homestead erst nach vier Stunden Verzögerung aufgrund von Regen und Gewitter in die Gänge, bevor es schließlich doch über die komplette Distanz gefahren wurde. Am Sonntag bot sich in Talladega kurz vor dem geplanten Start zunächst ein ähnliches Bild: Gewitter und Regen.

Zwar wurde der Talladega Superspeedway noch begonnen zu trocknen. Weil die mit 2,66 Meilen längste Strecke im NASCAR-Kalender aber anders als der Homestead-Miami Speedway nicht über eine Flutlichtanlage verfügt, war Ausharren für mehrere Stunden und Verschieben auf Abend diesmal keine Option. Das Geico 500 wurde daher vertagt, bevor es überhaupt gestartet wurde.

Neue Startzeit für das zweite Superspeedway-Rennen der Saison nach dem Daytona 500 ist in MESZ umgerechnet am Montag um 21:00 Uhr. Das Rennen ist somit vom ursprünglichen Termin um exakt 24 Stunden verschoben worden.

Die Startaufstellung wurde auch diesmal wieder im Vorfeld in drei Stufen ausgelost. Von den ersten drei Startplätzen legen drei Gibbs-Piloten los: Martin Truex Jr., Denny Hamlin und Kyle Busch. Die Renndistanz ist auf 188 Runden angesetzt.

Mit Bildmaterial von Jim Utter.