Good-bye Champ! Kurt Busch hängt den NASCAR-Helm an den Nagel

Schluss, aus und vorbei: Kurt Busch hat seine NASCAR-Karriere im Alter von 45 Jahren offiziell beendet. Damit geht eines der Urgesteine, das den NASCAR-Sport in den 2000er- und 2010er-Jahren mitgeprägt hat, in den Zwangsruhestand. Freiwillig ist der Abschied des Rennfahrers aus Las Vegas allerdings nicht, denn eine Verletzung hindert ihn daran, ins Cockpit zurückzukehren. Busch hat in seiner Karriere einen Titel und insgesamt 34 Rennsiege errungen.

Knackpunkt war das Qualifying der Cup-Serie in Pocono 2022, als Busch nach einem Abflug in die Mauer krachte und danach pausieren musste. Der 45-Jährige arbeitete an einem Comeback, erholte sich aber nicht mehr von seiner Gehirnerschütterung und musste jetzt seine Karriere vorzeitig beenden. Im Laufe seiner Karriere fuhr Busch für fünf verschiedene Teams und errang wichtige Rennsiege in Daytona und Charlotte, den Epizentren der NASCAR.

Im Jahr 2004 gewann Busch zusammen mit Jack Roush den Titel. Es war damals seine vierte Vollzeitsaison mit dem Team, das den älteren der beiden Busch-Brüder - Kyle fährt heute für Richard Childress - über eine Fernsehsendung entdeckt hatte. Zuvor hatte Busch erst im Alter von 14 Jahren mit dem Rennsport begonnen und musste in kurzer Zeit viel Erfahrung sammeln. Als er im Jahr 2000 in der Truck-Serie den zweiten Platz belegte, schickte ihn Roush 2001 als Vollzeitfahrer in die Cup-Serie.

Kurt Busch kam gut rum

2006 wollte Busch einen Tapetenwechsel, doch Roush wollte ihn zunächst nicht aus seinem Vertrag entlassen. Erst als Jamie McMurray zu haben war, ebnete Roush seinem Schützling den Weg zu Roger Penske. Dort fuhr Busch bis 2010 und holte insgesamt sieben Siege. Da der Knoten nicht platzen wollte, musste Busch gehen und wechselte zu einem kleinen Team namens Phoenix Racing. 30 Rennen fuhr Busch für das Team, bevor er einen neuen Arbeitgeber fand.

Das war Furniture Row Racing - ein kleines Team aus Denver in Colorado, das von Barney Visser geleitet wurde. Mit all seiner Erfahrung schaffte es Busch, das Team in die Top 5 zu bringen, doch ein Rennsieg blieb dem Rennfahrer aus Las Vegas verwehrt. 2017 gewann der Rennstall um die "schnellste Matratze aus Denver" mit Martin Truex Jr. die Meisterschaft, doch den Grundstein dafür hatte Busch Jahre zuvor mit seiner Entwicklungsarbeit gelegt.

Plötzlich war Busch wieder ein heißes Eisen auf dem NASCAR-Transfermarkt und keine geringeren als Gene Haas und Tony Stewart sicherten sich die Dienste des Champions für die Saison 2014. Bis 2018 fuhr Busch für das Team und holte insgesamt sechs Siege. Es folgte der Wechsel zu Chip Ganassi, wo er an der Seite von Kyle Larson an den Start ging und drei Siege einfuhr. Seine letzte Station war 23XI Racing, das Team von Denny Hamlin und NBA-Legende Michael Jordan.

Es fehlt das eine Prozent

Auch mit dem Toyota-Team schaffte es Busch zweimal auf die Siegerstraße, doch der Unfall mit dem Next-Gen-Auto in Pocono beendete seine Karriere viel zu früh. Das Auto der siebten Generation wurde 2022 eingeführt und zeigte bei einigen Unfällen Schwächen. Neben Busch musste auch Alex Bowman wegen einer Gehirnerschütterung pausieren. NASCAR änderte daraufhin die Konstruktion des Wagens, um die Sicherheit zu erhöhen.

Kurt Busch heuerte im Jahr 2022 bei 23XI Racing an Foto: 23XI Racing

Mit Kurt Busch verlässt ein großer Name die NASCAR-Bühne. Ein Titel, 34 Siege und insgesamt 776 Rennstarts auf höchstem Niveau stehen in den Geschichtsbüchern der NASCAR. "Der Rückzug aus dem Vollzeit-Rennsport für die Saison 2023 war schwierig, aber er hat mir eine andere Perspektive eröffnet und mir mehr Zeit gegeben, mich auf meine Genesung zu konzentrieren und darüber nachzudenken, was der Sport mir alles gegeben hat und was ich ihm noch zurückgeben kann", sagt Busch bei seiner Abschieds-Pressekonferenz.

"Rennfahren auf dem höchsten Niveau der NASCAR erfordert das letzte Quäntchen Konzentration, Herz, Ausdauer und Entschlossenheit, und ich weiß, dass ich im Moment nicht das geben kann, was nötig ist, um Woche für Woche auf diesem Niveau zu fahren", gibt Busch zu. "Deshalb gebe ich hiermit offiziell meinen Rücktritt aus der NASCAR-Cup-Serie bekannt."

Busch bleibt dem Sport treu

"In den vergangenen Monaten, in denen ich nicht mehr im Auto saß, habe ich die Möglichkeit genossen, mich aktiv bei 23XI und der Toyota-Familie einzubringen, und ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um dieses Rennteam weiterhin zu einem der besten im Motorsport zu machen", sagt er.

"Ich denke, es ist passend, dass ich mit 45 Jahren und nach 23 Jahren als Vollzeitfahrer in der NASCAR nun mit 23XI zusammenarbeite, um das Wissen, das ich habe, an unsere Fahrer und unser Team weiterzugeben", so Busch über seine neue Rolle. Doch warum spielen die Zahlen 45 und 23 eine so wichtige Rolle? 23XI Racing startet ausgerechnet mit den Startnummern 45 und 23 in der Cup-Serie.

