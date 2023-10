Hin und Her um Ryan Blaney: NASCAR nimmt Las-Vegas-Disqualifikation zurück!

Während Hendrick-Pilot Kyle Larson am Sonntag auf dem Las Vegas Motor Speedway das Auftaktrennen der "Round of 8" der Playoffs gewonnen hat und damit ins Finale der NASCAR Cup Series 2023 (5. November in Phoenix) eingezogen ist, kam der ebenfalls um den Titel mitfahrende Penske-Pilot Ryan Blaney auf P6 ins Ziel. Zwei Stunden später wurde Blaney disqualifiziert. Einen Tag danach aber hat NASCAR das eigene Disqualifikationsurteil rückgängig gemacht.

Die Disqualifikation hatte NASCAR am Sonntag ausgesprochen, weil bei der technischen Inspektion nach dem Rennen im Fahrerlager in Las Vegas (Nevada) der linke vordere Stoßdämpfer von Blaneys #12 Penske-Ford (vermeintlich) nicht dem Reglement entsprach. Laut Urteil sei der Stoßdämpfer von den Dimensionen her zu lang gewesen.

Am Montag aber gab es im Forschungs- und Entwicklungszentrum von NASCAR in Concord (North Carolina) eine weitere Untersuchung. Dabei wurde festgestellt, dass bei der Inspektion am Sonntag in Las Vegas ein Fehler aufgetreten ist. Das Disqualifikationsurteil ist daraufhin zurückgenommen worden.

"Bei der Nachbesprechung des Rennwochenendes hat NASCAR am Montagvormittag ein Problem an der für die Inspektion verwendeten Dämpferschablone entdeckt. NASCAR hat daraufhin eine detaillierte Untersuchung durchgeführt und die Platzierungen [des Autos mit] der Startnummer 12 vom Sonntag reaktiviert", heißt es in der Begründung seitens NASCAR vom Montag.

Ryan Blaney bekommt all seine Punkte vom Sonntag in Las Vegas zurück Foto: Motorsport Images

Das heißt im Klartext: Blaney bekommt nach dem Hin und Her nicht nur die Punkte für P6 im Endergebnis des Rennens zurück, sondern auch die Bonuspunkte für seine Platzierungen in den ersten beiden Rennsegmenten (Stages). In Stage 1 war er als Sechster, in Stage 2 als Achter über die Linie gekommen.

Somit ist für Blaney in der Playoff-Tabelle aus vorübergehend 56 Punkten im Minus jetzt doch wieder ein Rückstand von nur 17 Punkten geworden. Im Gegenzug ist nicht er, sondern Chris Buescher (RFK-Ford) jetzt doch wieder derjenige mit dem größten Punkterückstand.

Nach dem Hin und Her lässt NASCAR am Montag abschließend noch ausrichten: "NASCAR hat interne Schritte eingeleitet, um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden."

Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2023: 1 / 17 Foto: NASCAR Media 4. Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet): für die "Championship 4" qualifiziert 2 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 4 Rennsiege (2 in den Playoffs) - 7 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season 3 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 9 Punkte im Plus 4 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 6 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 8 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season 5 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 3. Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota): 2 Punkte im Plus 6 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season 7 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 4. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 2 Punkte im Plus 8 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 7 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season 9 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 5. Christopher Bell (Gibbs-Toyota): 2 Punkte im Minus 10 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 4 bei Ende der Regular-Season 11 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 6. Tyler Reddick (23XI-Toyota): 16 Punkte im Minus 12 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 2 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 5 Stage-Siege - Platz 12 bei Ende der Regular-Season 13 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 7. Ryan Blaney (Penske-Ford): 17 Punkte im Minus 14 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 2 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 4 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season 15 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 8. Chris Buescher (RFK-Ford): 23 Punkte im Minus 16 / 17 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege - 1 Stage-Sieg - Platz 6 bei Ende der Regular-Season 17 / 17 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.