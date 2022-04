Infos NASCAR 2022 Bristol (Dirt-Track): TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Zum zweiten Mal nach 2021 steht am Wochenende ein Dirt-Track-Rennen in der modernen Ära der höchsten NASCAR-Liga an. Eben diese "Modern Era" wird seit 1972 geschrieben. Zuvor hatte es in der Topklasse der NASCAR-Szene jede Menge Rennen auf losem Untergrund gegeben. Aber erst nach mehr als 50 Jahren Pause besann man sich im vergangenen Jahr auf diese Tradition zurück.

Wie schon im Vorjahr, so findet auch die zweite Auflage eines Dirt-Track-Rennens im modernen Cup-Kalender wieder in Bristol statt. Der normalerweise betonierte Bristol Motor Speedway wurde zu diesem Zweck abermals temporär in einen Dirt-Track verwandelt.

Das Food City Dirt Race findet diesmal am Sonntagabend unter Flutlicht statt. In MESZ umgerechnet steigt es somit am frühen Montagmorgen. Dass man sich auf die eher ungewöhnliche Startzeit festlegt hat, liegt daran, dass es sich um das Osterwochenende handelt. Dieses war zuletzt jahrzehntelang frei von NASCAR-Rennen gewesen - so auch 2021, als das Dirt-Track-Rennen in Bristol eine Woche vor Ostern stattfand.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Bristol (Dirt-Track) in der Übersicht:

Daten zum Bristol Motor Speedway (als Dirt-Track)

Ort: Bristol (Tennessee, USA)

Streckentyp: Oval (Dirt-Track)

Streckenlänge: 0,533 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 22 bis 24 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: Kyle Busch in 20,673 Sekunden (92,817 Meilen pro Stunde) in der Saison 2021

Die 30 im Logo bezieht sich nicht auf Bristol, sondern auf Food City als Titelsponsor Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Bristol (Dirt-Track) (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 15. April

16:05 Uhr: 1. Freies Training (50 Minuten)

18:35 Uhr: 2. Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 16. April

18:00 Uhr: Qualifying (vier Heat-Races)

Sonntag, 17. April

19:00 Uhr: Rennen - Food City Dirt Race (250 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Bristol (Dirt-Track) (in MESZ)

Montag, 18. April

00:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport 1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Bristol (Dirt-Track) (36 Autos)

Wie zuletzt schon häufiger, so stehen auch für das einzige Dirt-Track-Rennen im Cup-Kalender nur die 36 Vollzeit-Autos auf der Meldeliste. Noah Gragson fährt den #16 Kaulig-Chevrolet, während zwei andere Autos von einerseits einem Saisondebütanten und andererseits sogar von einem Cup-Debütanten gefahren werden.

Justin Allgaier pilotiert den #77 Spire-Chevrolet. Der NASCAR-Routinier war zuletzt im Oktober 2021 in Talladega für ein Cup-Rennen aktiv - damals übrigens auch im Spire-Chevrolet mit der Startnummer 77. Derweil gibt Josh Williams auf dem Dirt-Track in Bristol sein Debüt in der NASCAR-Topliga, und zwar im Live-Fast-Ford (Startnummer 78). Williams, der 28 Jahre alt ist und aus Florida stammt, hat es bislang auf 131 Starts in der Xfinity-Serie gebracht, wobei er achtmal die Top 10 erreicht hat.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain - 1 Saisonsieg

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 1 Saisonsieg

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - Noah Gragson

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Kurt Busch

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Justin Allgaier

#78 - Live-Fast-Ford - Josh Williams

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Bristol (Dirt-Track)

2021: Joey Logano

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.