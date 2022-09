Infos NASCAR 2022 Bristol: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

In den laufenden Playoffs der NASCAR Cup Series wird am Wochenende zum ersten Mal eliminiert.

Vier der aktuell noch 16 Playoff-Teilnehmer müssen im Anschluss an das Flutlichtrennen am Samstagabend auf dem Bristol Motor Speedway ihren Traum vom NASCAR-Titel 2022 begraben. Das von Bass Pro Shops gesponserte Saturday-Night-Race in Bristol ist in dieser Hinsicht zum dritten Mal nach 2020 und 2021 das entscheidende Rennen der ersten Playoff-Stufe.

In Reihen der vier Fahrer, die sich aktuell im Minus-Bereich der Playoff-Tabelle aufhalten, finden sich gleich zwei Ex-Champions, die zusammengerechnet satte elf Bristol-Siege auf dem Konto haben: Kyle Busch und Kevin Harvick. Dabei ist bei diesen elf Siegen die Streckenkonfiguration als Dirt-Track (wie sie im Frühjahr gefahren wurde) gar nicht mitgerechnet.

Die aktuelle Ausgangslage in den Playoffs vor dem Rennen in Bristol zeigt unsere Fotostrecke:

¿pbfsfs_6500|Fotostrecke: Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2022|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022nascar-playoffs/1661634428_mst.jpgpb¿Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Bristol in der Übersicht:

Daten zum Bristol Motor Speedway

Ort: Bristol (Tennessee, USA)

Streckentyp: Oval (Short-Track)

Streckenlänge: 0,533 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 24 bis 28 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1961

NASCAR-Streckenrekord: Ryan Blaney in 14,528 Sekunden (132,076 Meilen pro Stunde) in der Saison 2019

Bass Pro Shops ist Titelsponsor des 500-Runden-Rennens bei Flutlicht auf Beton Foto: NASCAR Media Zeitplan NASCAR 2022 Bristol (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 16. September

16:35 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

17:20 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Samstag, 17. September

19:30 Uhr: Rennen - Bass Pro Shops Night Race (500 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Bristol (in MESZ)

Sonntag, 18. September

01:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Bristol (36 Autos)

Drittes Playoff-Rennen 2022 und zum dritten Mal geht die Anzahl der Autos im Feld nicht über die 36 zum Antreten verpflichteten hinaus. Zwei Fahrerwechsel gibt es im Vergleich zur Vorwoche (Kansas City), nämlich A.J. Allmendinger im #16 Kaulig-Chevrolet und Josh Bilicki im #77 Spire-Chevrolet.

(P) - 2 Saisonsiege

(P) - 1 Saisonsieg

(P) - 1 Saisonsieg

(P) - 2 Saisonsiege

(P) - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

(P) - 2 Saisonsiege

(P) - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

(P) - 2 Saisonsiege

(P)

(P) - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

(P) - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

(P) - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

(P) - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

(P) - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones - 1 Saisonsieg

#45 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

(P) - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Josh Bilicki

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

(P) - 1 Saisonsieg

* Rookie

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Bristol (ohne Dirt-Track)

2021: Kyle Larson

2020: Brad Keselowski / Kevin Harvick

2019: Kyle Busch / Denny Hamlin

2018: Kyle Busch / Kurt Busch

2017: Jimmie Johnson / Kyle Busch

2016: Carl Edwards / Kevin Harvick

2015: Matt Kenseth / Joey Logano

2014: Carl Edwards / Joey Logano

2013: Kasey Kahne / Matt Kenseth

2012: Brad Keselowski / Denny Hamlin

2011: Kyle Busch / Brad Keselowski

2010: Jimmie Johnson / Kyle Busch

2009: Kyle Busch / Kyle Busch

2008: Jeff Burton / Carl Edwards

2007: Kyle Busch / Carl Edwards

2006: Kurt Busch / Matt Kenseth

2005: Kevin Harvick / Matt Kenseth

2004: Kurt Busch / Dale Earnhardt Jr.

2003: Kurt Busch / Kurt Busch

2002: Kurt Busch / Jeff Gordon

2001: Elliott Sadler / Tony Stewart

2000: Rusty Wallace / Rusty Wallace

1999: Rusty Wallace / Dale Earnhardt

1998: Jeff Gordon / Mark Martin

1997: Jeff Gordon / Dale Jarrett

1996: Jeff Gordon / Rusty Wallace

1995: Jeff Gordon / Terry Labonte

1994: Dale Earnhardt / Rusty Wallace

1993: Rusty Wallace / Mark Martin

1992: Alan Kulwicki / Darrell Waltrip

1991: Rusty Wallace / Alan Kulwicki

1990: Davey Allison / Ernie Irvan

1989: Rusty Wallace / Darrell Waltrip

1988: Bill Elliott / Dale Earnhardt

1987: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1986: Rusty Wallace / Darrell Waltrip

1985: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1984: Darrell Waltrip / Terry Labonte

1983: Darrell Waltrip / Darrell Waltrip

1982: Darrell Waltrip / Darrell Waltrip

1981: Darrell Waltrip / Darrell Waltrip

1980: Dale Earnhardt / Cale Yarborough

1979: Dale Earnhardt / Darrell Waltrip

1978: Darrell Waltrip / Cale Yarborough

1977: Cale Yarborough / Cale Yarborough

1976: Cale Yarborough / Cale Yarborough

1975: Richard Petty / Richard Petty

1974: Cale Yarborough / Cale Yarborough

1973: Cale Yarborough / Benny Parsons

1972: Bobby Allison / Bobby Allison

1971: David Pearson / Charlie Glotzbach

1970: Donnie Allison / Bobby Allison

1969: Bobby Allison / David Pearson

1968: David Pearson / David Pearson

1967: David Pearson / Richard Petty

1966: Dick Hutcherson / Paul Goldsmith

1965: Junior Johnson / Ned Jarrett

1964: Fred Lorenzen / Fred Lorenzen

1963: Fireball Roberts / Fred Lorenzen

1962: Bobby Johns / Jim Paschal

1961: Jack Smith / Joe Weatherly

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.