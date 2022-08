Infos NASCAR 2022 Daytona: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Mit dem traditionell am Samstagabend unter Flutlicht ausgetragenen Sommerrennen in Daytona geht am Wochenende die Regular-Season der NASCAR Cup Series 2022 zu Ende. Am Samstagabend ist das Superspeedway-Rennen zum dritten Mal (nach 2020 und 2021) das entscheidende letzte Rennen vor Beginn der Playoffs.

15 von 16 Playoff-Tickets 2022 sind inzwischen vergeben. Um das letzte kämpfen auf dem Daytona-Oval noch 15 Fahrer. Rein von den Punkten her hat Ryan Blaney die besten Chancen. Was neben den Punkten noch für den Penske-Piloten spricht: Vor zwölf Monaten hat er das Sommerrennen in Daytona gewonnen. Damals allerdings hatte Blaney zu diesem Zeitpunkt sein Playoff-Ticket schon lange sicher.

Neben Ryan Blaney ist es einzig Martin Truex Jr., dem es über die Punkte noch gelingen kann, das 16. und damit letzte der diesjährigen Playoff-Tickets zu ergattern. Die übrigen 13 Fahrer, die rein theoretisch noch dafür in Frage kommen, müssen das Daytona-Rennen gewinnen, um die Playoffs tatsächlich im letzten Moment noch zu erreichen.

Diese 13 auf den Sieg angewiesenen Fahrer sind: Erik Jones, Aric Almirola, Austin Dillon, Bubba Wallace, Chris Buescher, Justin Haley, Michael McDowell, Ricky Stenhouse, Cole Custer, Brad Keselowski, Harrison Burton, Ty Dillon und Todd Gilliland.

Alle weiteren Vollzeitfahrer kommen nicht mehr in Frage, weil sie auch im Falle des Daytona-Sieges die Top 30 der Punktewertung nicht mehr erreichen würden. Und eine Position in eben diesen Top 30 der Tabelle ist Voraussetzung für eine Teilnahme an den Playoffs.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Daytona in der Übersicht:

Daten zum Daytona International Speedway

Ort: Daytona Beach (Florida, USA)

Streckentyp: Oval (Superspeedway)

Streckenlänge: 2,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 31 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1959

NASCAR-Streckenrekord: Bill Elliott in 42,783 Sekunden (210,364 Meilen pro Stunde) in der Saison 1987

Das Coke Zero Sugar 400 geht am Samstagabend über 160 Runden Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Daytona (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 26. August

17:05 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Samstag, 27. August

19:00 Uhr: Rennen - Coke Zero 400 (160 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Daytona (in MESZ)

Sonntag, 28. August

00:30 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Daytona 500 (37 Autos)

Nachdem beim ersten Daytona-Rennen des Jahres - dem Daytona 500 im Februar - 42 Autos gemeldet waren, weist die Meldeliste für das zweite Daytona-Rennen des Jahres nur 37 Autos auf. Zu den 36 Vollzeit-Autos hinzu kommt der traditionell nur auf Superspeedways eingesetzte Beard-Chevrolet (Startnummer 62), der von Noah Gragson gefahren wird.

Weitere Veränderungen gegenüber dem Rundkurs-Rennen vom vergangenen Wochenende in Watkins Glen betreffen den #15 Ware-Ford, den diesmal David Ragan steuert, den #16 Kaulig-Chevrolet, der von Daniel Hemric pilotiert wird, den #77 Spire-Chevrolet, den Landon Cassill übernimmt, und den Live-Fast-Ford (Startnummer 78), den B.J. McLeod wieder selber fährt.

Schon seit Watkins Glen steht fest, dass Ty Gibbs auch in Daytona wieder den 23XI-Toyota mit der Startnummer 45 anstelle von Kurt Busch fährt. Der seit 23. Juli zum Pausieren gezwungene Busch plant sein Comeback für den Playoff-Auftakt am 4. September in Darlington. Fest steht das aber noch nicht.

Fest steht indes, dass sich das geplante NASCAR-Debüt vom Team Stange Racing mit Tarso Marques weiter verzögert. Auch an diesem Wochenende in Daytona kreuzt man nicht auf. Komplett zu den Akten gelegt ist das Projekt aber auch noch nicht.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - 2 Saisonsiege

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - David Ragan

#16 - Kaulig-Chevrolet - Daniel Hemric

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#62 - Beard-Chevrolet - Noah Gragson **

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez - 1 Saisonsieg

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Daytona (Oval)

2022: Austin Cindric / ...

2021: Michael McDowell / Ryan Blaney

2020: Denny Hamlin / William Byron

2019: Denny Hamlin / Justin Haley

2018: Austin Dillon / Erik Jones

2017: Kurt Busch / Ricky Stenhouse

2016: Denny Hamlin / Brad Keselowski

2015: Joey Logano / Dale Earnhardt Jr.

2014: Dale Earnhardt Jr. / Aric Almirola

2013: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2012: Matt Kenseth / Tony Stewart

2011: Trevor Bayne / David Ragan

2010: Jamie McMurray / Kevin Harvick

2009: Matt Kenseth / Tony Stewart

2008: Ryan Newman / Kyle Busch

2007: Kevin Harvick / Jamie McMurray

2006: Jimmie Johnson / Tony Stewart

2005: Jeff Gordon / Tony Stewart

2004: Dale Earnhardt Jr. / Jeff Gordon

2003: Michael Waltrip / Greg Biffle

2002: Ward Burton / Michael Waltrip

2001: Michael Waltrip / Dale Earnhardt Jr.

2000: Dale Jarrett / Jeff Burton

1999: Jeff Gordon / Dale Jarrett

1998: Dale Earnhardt / Jeff Gordon

1997: Jeff Gordon / John Andretti

1996: Dale Jarrett / Sterling Marlin

1995: Sterling Marlin / Jeff Gordon

1994: Sterling Marlin / Jimmy Spencer

1993: Dale Jarrett / Dale Earnhardt

1992: Davey Allison / Ernie Irvan

1991: Ernie Irvan / Bill Elliott

1990: Derrike Cope / Dale Earnhardt

1989: Darrell Waltrip / Davey Allison

1988: Bobby Allison / Bill Elliott

1987: Bill Elliott Bobby Allison

1986: Geoff Bodine / Tim Richmond

1985: Bill Elliott / Greg Sacks

1984: Cale Yarborough / Richard Petty

1983: Cale Yarborough / Buddy Baker

1982: Bobby Allison / Bobby Allison

1981: Richard Petty / Cale Yarborough

1980: Buddy Baker / Bobby Allison

1979: Richard Petty / Neil Bonnett

1978: Bobby Allison / David Pearson

1977: Cale Yarborough / Richard Petty

1976: David Pearson / Cale Yarborough

1975: Benny Parsons / Richard Petty

1974: Richard Petty / David Pearson

1973: Richard Petty / David Pearson

1972: A.J. Foyt / David Pearson

1971: Pete Hamilton / David Pearson / Richard Petty / Bobby Isaac

1970: Cale Yarborough / Charlie Glotzbach / Pete Hamilton / Donnie Allison

1969: Bobby Isaac / LeeRoy Yarbrough

1968: Cale Yarborough / Cale Yarborough

1967: LeeRoy Yarbrough / Fred Lorenzen / Mario Andretti / Cale Yarborough

1966: Paul Goldsmith / Earl Balmer / Richard Petty / Sam McQuagg

1965: Darel Dieringer / Junior Johnson / Fred Lorenzen / A.J. Foyt

1964: Junior Johnson / Bobby Isaac / Richard Petty / A.J. Foyt

1963: Junior Johnson / Johnny Rutherford / Tiny Lund / Fireball Roberts

1962: Fireball Roberts / Joe Weatherly / Fireball Roberts / Fireball Roberts

1961: Fireball Roberts / Joe Weatherly / Marvin Panch / David Pearson

1960: Fireball Roberts / Jack Smith / Junior Johnson / Jack Smith

1959: Bob Welborn / Lee Petty / Fireball Roberts

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.