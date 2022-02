Infos NASCAR 2022 Fontana: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Die NASCAR-Saison 2022 ist in vollem Gange. Nur eine Woche nach dem spektakulären Daytona 500, das als größtes und prestigeträchtigstes Rennen im Kalender mal eben von einem Rookie gewonnen wurde, geht es am kommenden Wochenende direkt weiter.

Das zweite Saisonrennen findet am Sonntag auf dem Auto Club Speedway in Fontana statt. Das knapp 80 Kilometer östlich von Downtown Los Angeles in Kalifornien gelegene Zwei-Meilen-Oval tauchte 2021 nicht im Kalender auf. Grund war die Coronavirus-Pandemie. Anfang März 2020 hatte in Fontana das vorletzte NASCAR-Rennen vor Ausbruch der globalen Plage stattgefunden (Renn-Highlights von damals im Video weiter unten).

Jetzt also kehrt man nach einem Jahr Pause nach Fontana zurück. Und das könnte die Abschiedsvorstellung auf dem Zwei-Meilen-Layout werden. Der ursprünglich für 2022 angedacht gewesene Umbau des Auto Club Speedway zu einem Halbmeilen-Oval ist derzeit auf 2023 verschoben. Ob es tatsächlich so kommt, ist aber noch offen, seitdem NASCAR vor knapp drei Wochen einen anderen Short-Track ganz in der Nähe angesteuert hat: das Los Angeles Memorial Coliseum, wo der punktelose Auftakt (Clash) ins Jahr 2022 stattfand.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Fontana in der Übersicht:

Daten zum Auto Club Speedway

Ort: Fontana (Kalifornien, USA)

Streckentyp: Oval (Superspeedway)

Streckenlänge: 2 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 14 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1997 (mit Unterbrechung)

NASCAR-Streckenrekord: Kevin Harvick in 38,147 Sekunden (188,744 Meilen pro Stunde) in der Saison 2018

Das Wise Power 400 in Fontana ist das zweite von 36 Saisonrennen Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Fontana (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 9 Stunden)

Samstag, 26. Februar

11:00 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

11:35 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 27. Februar

12:30 Uhr: Rennen - Wise Power 400 (200 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Fontana (in MEZ)

Sonntag, 27. Februar

21:00 Uhr MEZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

NASCAR 2022: Teams von Chevrolet, Ford, Toyota treten mit Gen7-Autos an: 1 / 43 #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) 9 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 14 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: David Ragan (Ware-Ford) * 15 / 43 * David Ragan teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Ryan Preece, Joey Hand und anderen Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) * 16 / 43 * Daniel Hemric teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit A.J. Allmendinger und Noah Gragson Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #18: Kyle Busch (Gibbs-Toyota) 18 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr., (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #27: Jacques Villeneuve (Hezeberg-Ford) * 25 / 43 Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister 1997, IndyCar-Champion 1995 und Indy-500-Sieger 1995, teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Loris Hezemans Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 26 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 27 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) 28 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Cole Custer (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet) 30 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #44: Greg Biffle (NY-Chevrolet) 32 / 43 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images #45: Kurt Busch (23XI-Toyota) 33 / 43 NASCAR-Champion 2004 und Daytona-500-Sieger 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 35 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Kaz Grala (Money-Chevrolet) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 37 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #55: J.J. Yeley (MBM-Ford) 38 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Noah Gragson (Beard-Chevrolet) * 39 / 43 * Noah Gragson teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #66: Timmy Hill (MBM-Ford) * 40 / 43 * Timmy Hill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Boris Said Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Landon Cassill (Spire-Chevrolet) * 41 / 43 * Landon Cassill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Ford) * 42 / 43 * B.J. McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Fontana (36 Autos)

Waren für den Saisonauftakt, das Daytona 500, noch 42 Autos gemeldet, von denen sich 40 für das Rennen qualifizierten, so ist man für Fontana recht weit von einem vollen Starterfeld entfernt. Nur 36 Meldungen liegen für das zweite Saisonrennen vor. Dabei handelt es sich naturgemäß um die 36 Autos, die über einen sogenannten Charter-Vertrag und damit die automatische Startberechtigung verfügen.

Im Umkehrschluss sind die Teams, deren Auto nicht über einen Charter-Vertrag verfügt, direkt von Daytona in den jeweiligen Race-Shop zurückgekehrt und blieben vorerst dort, anstatt dass man die Reise in Richtung Fontana angetreten hat. Es handelt sich um die Ein-Wagen-Teams von Hezeberg, NY, The Money Team und Beard sowie um das Zwei-Wagen-Team von Motorsports Business Management (MBM).

In Reihen der 36 für die gesamte Saison gemeldeten Autos gibt es für Fontana zwei Fahrerwechsel im Vergleich zu Daytona. Garrett Smithley fährt den Ware-Ford mit der Startnummer 15 anstelle von David Ragan. Josh Bilicki fährt den Spire-Chevrolet mit der Startnummer 77 anstelle von Landon Cassill.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric *

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Garrett Smithley

#16 - Kaulig-Chevrolet - Daniel Hemric

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Kurt Busch

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Josh Bilicki

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Fontana

2021: -

2020: Alex Bowman

2019: Kyle Busch

2018: Martin Truex Jr.

2017: Kyle Larson

2016: Jimmie Johnson

2015: Brad Keselowski

2014: Kyle Busch

2013: Kyle Busch

2012: Tony Stewart

2011: Kevin Harvick

2010: Jimmie Johnson / Tony Stewart

2009: Matt Kenseth / Jimmie Johnson

2008: Carl Edwards / Jimmie Johnson

2007: Matt Kenseth / Jimmie Johnson

2006: Matt Kenseth / Kasey Kahne

2005: Greg Biffle / Kyle Busch

2004: Jeff Gordon / Elliott Sadler

2003: Kurt Busch

2002: Jimmie Johnson

2001: Rusty Wallace

2000: Jeremy Mayfield

1999: Jeff Gordon

1998: Mark Martin

1997: Jeff Gordon

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.