Infos NASCAR 2022 Fort Worth: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Mit nur noch zwölf der ursprünglich 16 Teilnehmer gehen die Playoffs der NASCAR Cup Series 2022 am Wochenende ins erste von drei Rennen der zweiten Stufe.

Diese sogenannte "Round of 12" beginnt auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth. Es handelt sich um das einzige diesjährige Punkterennen auf dem 1,5-Meilen-Oval im Großraum Dallas. Zwar wurde im Mai ebenfalls dort gefahren, damals allerdings ohne Punkte anlässlich des All-Star-Race.

Die Playoffs finden ab jetzt ohne die am vergangenen Wochenende eliminierten Kyle Busch, Austin Dillon, Kevin Harvick und Tyler Reddick statt. Die Ausgangslage nach Punkten für die zwölf noch im Titelkampf befindlichen Piloten zeigt unsere Fotostrecke:

Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2022:
1. Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet): 3040 Punkte - 4 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season
2. Joey Logano (Penske-Ford): 3025 Punkte - 2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season
3. Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet): 3020 Punkte - 2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 6 bei Ende der Regular-Season
4. Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet): 3019 Punkte - 2 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 5 bei Ende der Regular-Season
5. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 3015 Punkte - 2 Rennsiege - 4 Stage-Siege - Platz 10 bei Ende der Regular-Season
6. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 3013 Punkte - 2 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 15 bei Ende der Regular-Season
7. Christopher Bell (Gibbs-Toyota): 3013 Punkte - 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season
8. Ryan Blaney (Penske-Ford): 3013 Punkte - 0 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season
9. Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford): 3009 Punkte - 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 17 bei Ende der Regular-Season
10. Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet): 3007 Punkte - 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 12 bei Ende der Regular-Season
11. Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet): 3007 Punkte - 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season
12. Austin Cindric (Penske-Ford): 3006 Punkte - 1 Rennsieg - 1 Stage-Sieg - Platz 14 bei Ende der Regular-Season

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Fort Worth in der Übersicht:

Daten zum Texas Motor Speedway

Ort: Fort Worth (Texas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 20 Grad (Turns 1/2), 24 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1997

NASCAR-Streckenrekord: Kurt Busch in 26,877 Sekunden (200,915 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017

500 Meilen auf einem 1,5-Meilen-Oval bedeuten 334 Runden Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Fort Worth (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 24. September

11:35 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

12:20 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 25. September

14:30 Uhr: Rennen - Autotrader EchoPark Automotive 500 (334 Runden; Start: 14:49 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Fort Worth (in MESZ)

Sonntag, 25. September

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:49 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der NASCAR Cup Series seit 1949: 1 / 54 Foto: NASCAR Media 1. Richard Petty: 200 Siege 2 / 54 erster Sieg: Charlotte Fairgrounds 1960 - letzter Sieg: Daytona 1984 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 2. David Pearson: 105 Siege 3 / 54 erster Sieg: Charlotte 1961 - letzter Sieg: Darlington 1980 Foto: NASCAR Media 3. Jeff Gordon: 93 Siege 4 / 54 erster Sieg: Charlotte 1994 - letzter Sieg: Martinsville 2015 Foto: NASCAR Media 4. Bobby Allison: 84 Siege 5 / 54 erster Sieg: Oxford 1966 - letzter Sieg: Daytona 1988 Foto: Alexander Trienitz 5. Darrell Waltrip: 84 Siege 6 / 54 erster Sieg: Nashville 1975 - letzter Sieg: Darlington 1992 Foto: Getty Images 6. Cale Yarborough: 83 Siege 7 / 54 erster Sieg: Valdosta 1965 - letzter Sieg: Charlotte 1985 Foto: Eric Gilbert 7. Jimmie Johnson: 83 Siege 8 / 54 erster Sieg: Fontana 2002 - letzter Sieg: Dover 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 8. Dale Earnhardt: 76 Siege 9 / 54 erster Sieg: Bristol 1979 - letzter Sieg: Talladega 2000 Foto: James Spires 9. Kyle Busch (aktiv): 60 Siege 10 / 54 erster Sieg: Fontana 2005 - letzter Sieg: Bristol (Dirt-Track) 2022 Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images 10. Kevin Harvick (aktiv): 60 Siege 11 / 54 erster Sieg: Atlanta 2001 - letzter Sieg: Richmond 2022 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images 11. Rusty Wallace: 55 Siege 12 / 54 erster Sieg: Bristol 1986 - letzter Sieg: Martinsville 2004 Foto: Eric Gilbert 12. Lee Petty: 54 Siege 13 / 54 erster Sieg: Pittsburgh 1949 - letzter Sieg: Jacksonville 1961 Foto: RacingOne/Getty Images 13. Junior Johnson: 50 Siege 14 / 54 erster Sieg: Hickory 1955 - letzter Sieg: North Wilkesboro 1965 Foto: Eric Gilbert 14. Ned Jarrett: 50 Siege 15 / 54 erster Sieg: Myrtle Beach 1959 - letzter Sieg: Moyock 1965 Foto: NASCAR Media 15. Tony Stewart: 49 Siege 16 / 54 erster Sieg: Richmond 1999 - letzter Sieg: Sonoma 2016 Foto: Getty Images 16. Herb Thomas: 48 Siege 17 / 54 erster Sieg: Martinsville 1950 - letzter Sieg: Merced 1956 Foto: NASCAR Media 17. Denny Hamlin (aktiv): 48 Siege 18 / 54 erster Sieg: Pocono 2006 - letzter Sieg: Charlotte 2022 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 18. Buck Baker: 46 Siege 19 / 54 erster Sieg: Cayce 1952 - letzter Sieg: Darlington 1964 Foto: NASCAR Media 19. Bill Elliott: 44 Siege 20 / 54 erster Sieg: Riverside 1983 - letzter Sieg: Rockingham 2003 Foto: NASCAR Media 20. Mark Martin: 40 Siege 21 / 54 erster Sieg: Rockingham 1989 - letzter Sieg: Loudon 2009 Foto: Action Sports Photography 21. Tim Flock: 39 Siege 22 / 54 erster Sieg: Charlotte 1950 - letzter Sieg: Elkhart Lake 1956 Foto: NASCAR Media 22. Matt Kenseth: 39 Siege 23 / 54 erster Sieg: Charlotte 2000 - letzter Sieg: Phoenix 2017 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 23. Bobby Isaac: 37 Siege 24 / 54 erster Sieg: Daytona 1964 - letzter Sieg: Rockingham 1972 Foto: NASCAR Media 24. Brad Keselowski (aktiv): 35 Siege 25 / 54 erster Sieg: Talladega 2009 - letzter Sieg: Talladega 2021 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 25. Kurt Busch (aktiv): 34 Siege 26 / 54 erster Sieg: Bristol 2002 - letzter Sieg: Kansas City 2022 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 26. Fireball Roberts: 33 Siege 27 / 54 erster Sieg: Hillsborough 1950 - letzter Sieg: Augusta 1964 Foto: NASCAR Media 27. Dale Jarrett: 32 Siege 28 / 54 erster Sieg: Brooklyn 1991 - letzter Sieg: Talladega 2005 Foto: Christopher Sink - Cakewalk Photo 28. Martin Truex Jr. (aktiv): 31 Siege 29 / 54 erster Sieg: Dover 2007 - letzter Sieg: Richmond 2021 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 29. Joey Logano (aktiv): 29 Siege 30 / 54 erster Sieg: Loudon 2009 - letzter Sieg: St. Louis 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images 30. Rex White: 28 Siege 31 / 54 erster Sieg: Fayetteville 1958 - letzter Sieg: Atlanta 1962 Foto: GM Racing Greg Biffle (aktiv): 19 Siege 32 / 54 erster Sieg: Daytona 2003 - letzter Sieg: Brooklyn 2013 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Kyle Larson (aktiv): 18 Siege 33 / 54 erster Sieg: Brooklyn 2016 - letzter Sieg: Watkins Glen 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Chase Elliott (aktiv): 17 Siege 34 / 54 erster Sieg: Watkins Glen 2018 - letzter Sieg: Pocono 2022 (nach Disqualifikation von Denny Hamlin und Kyle Busch) Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images Ryan Blaney (aktiv): 7 Siege 35 / 54 erster Sieg: Pocono 2017 - letzter Sieg: Daytona 2021 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Alex Bowman (aktiv): 7 Siege 36 / 54 erster Sieg: Chicago 2019 - letzter Sieg: Las Vegas 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images William Byron (aktiv): 4 Siege 37 / 54 erster Sieg: Daytona 2020 - letzter Sieg: Martinsville 2022 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Austin Dillon (aktiv): 4 Siege 38 / 54 erster Sieg: Charlotte 2017 - letzter Sieg: Daytona 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images Aric Almirola (aktiv): 3 Siege 39 / 54 erster Sieg: Daytona 2014 - letzter Sieg: Loudon 2021 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images Erik Jones (aktiv): 3 Siege 40 / 54 erster Sieg: Daytona 2018 - letzter Sieg: Darlington 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images David Ragan (aktiv): 2 Siege 41 / 54 erster Sieg: Daytona 2011 - letzter Sieg: Talladega 2013 Foto: Action Sports Photography Ricky Stenhouse (aktiv): 2 Siege 42 / 54 erster Sieg: Talladega 2017 - letzter Sieg: Daytona 2017 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images A.J. Allmendinger (aktiv): 2 Siege 43 / 54 erster Sieg: Watkins Glen 2014 - letzter Sieg: Indianapolis 2021 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Ross Chastain (aktiv): 2 Siege 44 / 54 erster Sieg: Austin 2022 - letzter Sieg: Talladega 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images Christopher Bell (aktiv): 2 Siege 45 / 54 erster Sieg: Daytona (Rundkurs) 2021 - letzter Sieg: Loudon 2022 Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Tyler Reddick (aktiv): 2 Siege 46 / 54 erster Sieg: Elkhart Lake 2022 - letzter Sieg: Indianapolis 2022 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Bubba Wallace (aktiv): 2 Siege 47 / 54 erster Sieg: Talladega 2021 - letzer Sieg: Kansas City 2022 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images Chris Buescher (aktiv): 2 Siege 48 / 54 erster Sieg: Pocono 2016 - letzter Sieg: Bristol 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Justin Haley (aktiv): 1 Sieg 49 / 54 erster Sieg: Daytona 2019 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Cole Custer (aktiv): 1 Sieg 50 / 54 erster Sieg: Sparta 2020 Foto: NASCAR Media Michael McDowell (aktiv): 1 Sieg 51 / 54 erster Sieg: Daytona 2021 Foto: Harold Hinson / NKP / Motorsport Images Austin Cindric (aktiv): 1 Sieg 52 / 54 erster Sieg: Daytona 2022 Chase Briscoe (aktiv): 1 Sieg 53 / 54 erster Sieg: Phoenix 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez (aktiv): 1 Sieg 54 / 54 erster Sieg: Sonoma 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Meldeliste NASCAR 2022 Fort Worth (36 Autos)

Die drei Rennen der "Round of 16" der Playoffs gingen allesamt mit 36 Autos über die Bühne. Und auch für das Auftaktrennen der "Round of 12" am Sonntag sind keine zusätzlichen Fahrzeuge gemeldet. Die Unterschiede in der Besetzung der Cockpits im Vergleich zur Vorwoche (Bristol) betreffen zwei Autos.

Garrett Smithley fährt diesmal den #15 Ware-Ford und Noah Gragson den #16 Kaulig-Chevrolet. Der #77 Spire-Chevrolet wird von Landon Cassill gefahren. Dabei handelt es sich aber de facto nicht um eine andere Besetzung. Schon in Bristol saß Cassill im Cockpit, wenngleich auf der Meldeliste zunächst Josh Bilicki auftauchte.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain (P) - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * (P) - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon - 1 Saisonsieg

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - 2 Saisonsiege

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson (P) - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott (P) - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin (P) - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney (P)

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe (P) - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - Garrett Smithley

#16 - Kaulig-Chevrolet - Noah Gragson

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher - 1 Saisonsieg

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell (P) - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano (P) - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron (P) - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones - 1 Saisonsieg

#45 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman (P) - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez (P) - 1 Saisonsieg

* Rookie

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Fort Worth

2021: Kyle Larson

2020: Austin Dillon / Kyle Busch

2019: Denny Hamlin / Kevin Harvick

2018: Kyle Busch / Kevin Harvick

2017: Jimmie Johnson / Kevin Harvick

2016: Kyle Busch / Carl Edwards

2015: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2014: Joey Logano / Jimmie Johnson

2013: Kyle Busch / Jimmie Johnson

2012: Greg Biffle / Jimmie Johnson

2011: Matt Kenseth / Tony Stewart

2010: Denny Hamlin / Denny Hamlin

2009: Jeff Gordon / Kurt Busch

2008: Carl Edwards / Carl Edwards

2007: Jeff Burton / Jimmie Johnson

2006: Kasey Kahne / Tony Stewart

2005: Greg Biffle / Carl Edwards

2004: Elliott Sadler

2003: Ryan Newman

2002: Matt Kenseth

2001: Dale Jarrett

2000: Dale Earnhardt Jr.

1999: Terry Labonte

1998: Mark Martin

1997: Jeff Burton

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.