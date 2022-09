Infos NASCAR 2022 Kansas City: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Nach dem überraschend ausgegangenen Playoff-Auftakt vom vergangenen Sonntag in Darlington steht am kommenden Sonntag das zweite von zehn Playoff-Rennen der NASCAR Cup Series 2022 auf dem Plan. Ort des Geschehens ist der Kansas Speedway, das seit 2001 im NASCAR-Kalender befindliche 1,5-Meilen-Oval in Kansas City.

Das Kansas-Rennen ist in dieser Saison das zweite von dreien in der ersten Playoff-Stufe, der "Round of 16" mit 16 Titelkandidaten. Für die "Round of 12", in der dann nur noch zwölf Fahrer um den Titel kämpfen, ist derzeit noch niemand qualifiziert.

Die aktuelle Ausgangslage in der Playoff-Tabelle - inklusive der Plus- und Minus-Punkte in Bezug auf den "Cut", der dann am darauffolgenden Wochenende (Bristol) relevant wird - zeigt unsere Fotostrecke:

Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2022: 1 / 33 Foto: NASCAR Media 1. Joey Logano (Penske-Ford): 38 Punkte im Plus 2 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season 3 / 33 Foto: NASCAR Media 2. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 32 Punkte im Plus 4 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 4 Stage-Siege - Platz 10 bei Ende der Regular-Season 5 / 33 Foto: NASCAR Media 3. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 30 Punkte im Plus 6 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 15 bei Ende der Regular-Season 7 / 33 Foto: NASCAR Media 4. Christopher Bell (Gibbs-Toyota): 28 Punkte im Plus 8 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season 9 / 33 Foto: NASCAR Media 5. Tyler Reddick (Childress-Chevrolet): 23 Punkte im Plus 10 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 2 Stage-Siege - Platz 11 bei Ende der Regular-Season 11 / 33 Foto: NASCAR Media 6. Ryan Blaney (Penske-Ford): 20 Punkte im Plus 12 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 0 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season 13 / 33 Foto: NASCAR Media 7. Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet): 17 Punkte im Plus 14 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 5 bei Ende der Regular-Season 15 / 33 Foto: NASCAR Media 8. Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet): 15 Punkte im Plus 16 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 6 bei Ende der Regular-Season 17 / 33 Foto: NASCAR Media 9. Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet): 14 Punkte im Plus 18 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 4 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season 19 / 33 Foto: NASCAR Media 10. Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet): 10 Punkte im Plus 20 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 1 Stage-Sieg - Platz 12 bei Ende der Regular-Season 21 / 33 Foto: NASCAR Media 11. Kyle Busch (Gibbs-Toyota): 8 Punkte im Plus 22 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 3 Stage-Siege - Platz 8 bei Ende der Regular-Season 23 / 33 Foto: NASCAR Media 12. Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet): 2 Punkte im Plus 24 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season 25 / 33 Foto: NASCAR Media 13. Austin Cindric (Penske-Ford): 2 Punkte im Minus 26 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 1 Stage-Sieg - Platz 14 bei Ende der Regular-Season 27 / 33 Foto: NASCAR Media 14. Austin Dillon (Childress-Chevrolet): 4 Punkte im Minus 28 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 0 Stage-Siege - Platz 19 bei Ende der Regular-Season 29 / 33 Foto: NASCAR Media 15. Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford): 10 Punkte im Minus 30 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 17 bei Ende der Regular-Season 31 / 33 Foto: NASCAR Media 16. Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford): 13 Punkte im Minus 32 / 33 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2 Rennsiege - 0 Stage-Siege - Platz 9 bei Ende der Regular-Season 33 / 33 Foto: NASCAR Media

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Kansas City in der Übersicht:

Daten zum Kansas Speedway

Ort: Kansas City (Kansas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 17 bis 20 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2001

NASCAR-Streckenrekord: Kevin Harvick in 27,304 Sekunden (197,773 Meilen pro Stunde) in der Saison 2014

Das gleich nebem dem Kansas-Oval errichtete Hollywood Casino ist seit 2011 Titelsponsor Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Kansas City (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 10. September

11:05 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

11:50 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 11. September

14:00 Uhr: Rennen - Hollywood Casino 400 (267 Runden; Start: 14:18 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Kansas City (in MESZ)

Sonntag, 11. September

20:30 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:18 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Kansas City (36 Autos)

Wie schon beim Playoff-Auftakt am vergangenen Wochenende in Darlington, so treten auch beim zweiten von zehn Playoff-Rennen wieder nur die 36 Vollzeit-Autos der Saison 2022 an. In den Cockpits gibt es nur eine Veränderung gegenüber der Vorwoche: Der #16 Kaulig-Chevrolet wird auf dem Kansas Speedway von Noah Gragson gefahren. Kurt Busch, der im Mai das Frühjahrsrennen auf dem Kansas Speedway gewonnen hat, fällt weiterhin aus.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain (P) - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * (P) - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon (P) - 1 Saisonsieg

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick (P) - 2 Saisonsiege

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson (P) - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick (P) - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott (P) - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin (P) - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney (P)

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe (P) - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - Noah Gragson

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch (P) - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell (P) - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano (P) - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron (P) - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones - 1 Saisonsieg

#45 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman (P) - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez (P) - 1 Saisonsieg

* Rookie

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Kansas City

2022: Kurt Busch / ...

2021: Kyle Busch / Kyle Larson

2020: Denny Hamlin / Joey Logano

2019: Brad Keselowski / Denny Hamlin

2018: Kevin Harvick / Chase Elliott

2017: Martin Truex Jr. / Martin Truex Jr.

2016: Kyle Busch / Kevin Harvick

2015: Jimmie Johnson / Joey Logano

2014: Jeff Gordon / Joey Logano

2013: Matt Kenseth / Kevin Harvick

2012: Denny Hamlin / Matt Kenseth

2011: Brad Keselowski / Jimmie Johnson

2010: Greg Biffle

2009: Tony Stewart

2008: Jimmie Johnson

2007: Greg Biffle

2006: Tony Stewart

2005: Mark Martin

2004: Joe Nemechek

2003: Ryan Newman

2002: Jeff Gordon

2001: Jeff Gordon

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.