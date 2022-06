Infos NASCAR 2022 St. Louis: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Der NASCAR-Kalender wartet am Wochenende mit einer Premiere auf. Das gilt zumindest für den Kalender der NASCAR Cup Series, denn die gastiert zum ersten Mal auf dem kurzen Oval im Gateway Motorsports Park in St. Louis. Aufgrund eines Sponsorendeals firmiert die Anlage seit wenigen Jahren offiziell als World Wide Technology Raceway. Bekannt geworden ist sie aber einst, Ende der 1990er-Jahre, unter der Bezeichnung Gateway International Raceway.

Das in der Illinois-Hälfte von St. Louis gelegene 1,25-Meilen-Oval mit seinen unterschiedlichen Kurvenradien ist in erster Linie als IndyCar-Oval bekannt. Aber auch NASCAR-Rennen hat es auf dieser Strecke schon gegeben, wenngleich keine Cup-Rennen.

Die Truck-Serie als die dritte NASCAR-Liga fährt bereits seit 1998 in St. Louis, so auch an diesem Wochenende. Und die Xfinity-Serie als die zweite NASCAR-Liga gastierte im Zeitraum 1997 bis 2010. Am Wochenende gibt nun auch die NASCAR-Topliga ihr Debüt.

Erfahrungswerte mit Cup-Autos in St. Louis gibt es wenig bis gar nicht. Abgesehen von einem Testtag vor zwei Wochen, für den jeder der drei Hersteller ein aktuelles Gen7-Auto stellte, waren noch keine Cup-Boliden auf dem kurzen Oval im Einsatz. Und was die Fahrer betrifft, so fuhren am Testtag (17. Mai) keine Vollzeitfahrer, sondern Justin Allgaier (Chevrolet), David Ragan (Ford; Titelfoto) und Drew Herring (Toyota).

Für die 36 an diesem Wochenende gemeldeten Fahrer-Auto-Kombinationen (Meldeliste siehe unten) ist das Rennwochenende rund um das Enjoy Illinois 300 also eine Fahrt ins Ungewisse. Und weil das so ist, hat man das Freie Training ausnahmsweise von 35 auf 50 Minuten verlängert.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 St. Louis in der Übersicht:

Daten zum World Wide Technology Raceway

Ort: Madison (Illinois, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,25 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 2022

NASCAR-Streckenrekord: noch offen (neue Strecke)

300 Meilen auf einem 1,25-Meilen-Oval bedeuten 240 Runden Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 St. Louis (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 3. Juni

16:05 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 4. Juni

10:00 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 5. Juni

14:30 Uhr: Rennen - Enjoy Illinois 300 (240 Runden; Start: 14:42 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 St. Louis (in MESZ)

Sonntag, 5. Juni

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:42 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 St. Louis (36 Autos)

Für die Premiere der NASCAR-Topliga auf dem World Wide Technology Raceway im Gateway Motorsports Park in St. Louis sind lediglich die 36 Vollzeit-Autos gemeldet. Erwähnenswert sind dabei vor allem drei.

Der #15 Ware-Ford wird erstmals von Parker Kligerman gefahren.

Im #16 Kaulig-Chevrolet ist A.J. Allmendinger gemeldet, der aber nur am Sonntag zur Verfügung steht. Am Samstag nämlich fährt Allmendinger für das Kaulig-Team zunächst das Xfinity-Rennen. Dieses findet aber nicht in St. Louis statt, sondern mehr als 3.000 Kilometer westlich in Portland. Deshalb wird Allmendinger im Training und Qualifying in St. Louis (Freitag und Samstag) von Ben Rhodes vertreten.

Und im #17 RFK-Ford sitzt an diesem Wochenende nicht Chris Buescher, sondern Zane Smith. Buescher ist aufgrund eines am Donnerstag positiv ausgefallenen Corontests außer Gefecht gesetzt. Smith, der normalerweise in der Truck-Serie an den Start geht, ist als Ersatzfahrer nominiert und kommt damit kurzerhand zu seinem Cup-Debüt.

2 Saisonsiege

1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

1 Saisonsieg

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

1 Saisonsieg

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - Parker Kligerman

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Zane Smith

1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Josh Bilicki

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Mit Bildmaterial von J.R. Compton.