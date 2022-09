Infos NASCAR 2022 Talladega: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Mit seit Dienstag veränderter Playoff-Tabelle geht es am Sonntag ins fünfte von zehn Playoff-Rennen der NASCAR Cup Series 2022. Gefahren wird auf dem Talladega Superspeedway - mit 2,66 Meilen die längste und mit 33 Grad Kurvenüberhöhung gleichzeitig die steilste Strecke im NASCAR-Kalender.

Der Grund für die nachträgliche Änderung der Punktesituation: William Byron wurde zwei Tage nach dem Zwischenfall mit Denny Hamlin auf dem Texas Motor Speedway doch noch bestraft. NASCAR hat Byron 25 Punkte abgezogen und zudem zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 US-Dollar verdonnert.

Die Geldstrafe ist für Byron das geringere Übel. Der Verlust von 25 Punkten aber wirft den Hendrick-Piloten in der Playoff-Tabelle mit einem Schlag vom dritten auf den zehnten Rang zurück und damit aktuell in den Minus-Bereich. Die neue Ausgangslage in den Playoffs für das Talladega-Rennen am Sonntag zeigt unsere Fotostrecke:

Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2022:

1. Joey Logano (Penske-Ford): 37 Punkte im Plus
2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season

2. Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet): 25 Punkte im Plus
2 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 6 bei Ende der Regular-Season

3. Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet): 23 Punkte im Plus
2 Rennsiege - 4 Stage-Siege - Platz 5 bei Ende der Regular-Season

4. Ryan Blaney (Penske-Ford): 22 Punkte im Plus
0 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season

5. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 15 Punkte im Plus
2 Rennsiege - 3 Stage-Siege - Platz 15 bei Ende der Regular-Season

6. Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet): 11 Punkte im Plus
1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season

7. Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet): 11 Punkte im Plus
4 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season

8. Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford): 7 Punkte im Plus
1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 17 bei Ende der Regular-Season

9. Austin Cindric (Penske-Ford): 7 Punkte im Minus
1 Rennsieg - 1 Stage-Sieg - Platz 14 bei Ende der Regular-Season

10. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 8 Punkte im Minus
2 Rennsiege - 4 Stage-Siege - Platz 10 bei Ende der Regular-Season

11. Christopher Bell (Gibbs-Toyota): 25 Punkte im Minus
1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season

12. Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet): 26 Punkte im Minus
1 Rennsieg - 2 Stage-Siege - Platz 12 bei Ende der Regular-Season

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2022 Talladega in der Übersicht:

Daten zum Talladega Superspeedway

Ort: Talladega (Alabama, USA)

Streckentyp: Oval (Superspeedway)

Streckenlänge: 2,66 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 33 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1969

NASCAR-Streckenrekord: Bill Elliott in 44,998 Sekunden (212,809 Meilen pro Stunde) in der Saison 1987

500 Meilen in Talladega sind 188 Runden - aber es geht öfter mal länger ... Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR 2022 Talladega (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 1. Oktober

09:30 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 2. Oktober

13:00 Uhr: Rennen - YellaWood 500 (188 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2022 Talladega (in MESZ)

Sonntag, 2. Oktober

19:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR 2022 Talladega (37 Autos)

Zum ersten Mal seit Beginn der Playoffs sind für ein Rennen mehr als die 36 Autos mit Charter-Vertrag gemeldet. In Talladega treten 37 Autos an. Das zusätzliche ist der Beard-Chevrolet (Startnummer 62), der zum letzten Mal von Noah Gragson pilotiert wird. Zur Saison 2023 wechselt Gragson auf Vollzeitbasis in den Petty/GMS-Chevrolet mit der Startnummer 42, der noch bis Saisonende von Ty Dillon gefahren wird. Und Beard Motorsports bestreitet traditionell nur die Superspeedway-Rennen, wovon Talladega am Sonntag das letzte in dieser Saison ist.

Neben der Zusatz-Meldung von Beard Motorsports gibt es für Talladega im Vergleich zur Vorwoche (Fort Worth) zwei anders besetzte Cockpits: Der #16 Kaulig-Chevrolet, der auf dem Texas-Oval noch von Gragson gefahren wurde, geht für Talladega an Daniel Hemric. Und der #15 Ware-Ford wird mal wieder von J.J. Yeley gefahren, nachdem zuletzt Garrett Smithley am Lenkrad drehte.

Keine andere Besetzung geplant ist hingegen für den #51 Ware-Ford. Diesen soll der in Fort Worth heftig verunfallte Cody Ware planmäßig wieder fahren. Der 26-Jährige hat beim Crash weder Knochenbrüche noch eine Gehirnerschütterung davongetragen. Er klagte lediglich über Schmerzen im linken Knöchel. Bekommt er diesbezüglich die ärztliche Freigabe, dann wird Ware am Wochenende wieder im Auto sitzen.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain (P) - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * (P) - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon - 1 Saisonsieg

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - 2 Saisonsiege

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson (P) - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick - 3 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott (P) - 4 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin (P) - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney (P)

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe (P) - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - Daniel Hemric

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher - 1 Saisonsieg

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell (P) - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano (P) - 2 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron (P) - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones - 1 Saisonsieg

#45 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman (P) - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#62 - Beard-Chevrolet - Noah Gragson **

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez (P) - 1 Saisonsieg

* Rookie

** kein Charter

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Talladega

2022: Ross Chastain / ...

2021: Brad Keselowski / Bubba Wallace

2020: Ryan Blaney / Denny Hamlin

2019: Chase Elliott / Ryan Blaney

2018: Joey Logano / Aric Almirola

2017: Ricky Stenhouse / Brad Keselowski

2016: Brad Keselowski / Joey Logano

2015: Dale Earnhardt Jr. / Joey Logano

2014: Denny Hamlin / Brad Keselowski

2013: David Ragan / Jamie McMurray

2012: Brad Keselowski / Matt Kenseth

2011: Jimmie Johnson / Clint Bowyer

2010: Kevin Harvick / Clint Bowyer

2009: Brad Keselowski / Jamie McMurray

2008: Kyle Busch / Tony Stewart

2007: Jeff Gordon / Jeff Gordon

2006: Jimmie Johnson / Brian Vickers

2005: Jeff Gordon / Dale Jarrett

2004: Jeff Gordon / Dale Earnhardt Jr.

2003: Dale Earnhardt Jr. / Michael Waltrip

2002: Dale Earnhardt Jr. / Dale Earnhardt Jr.

2001: Bobby Hamilton / Dale Earnhardt Jr.

2000: Jeff Gordon / Dale Earnhardt

1999: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1998: Bobby Labonte / Dale Jarrett

1997: Mark Martin / Terry Labonte

1996: Sterling Marlin / Jeff Gordon

1995: Mark Martin / Sterling Marlin

1994: Dale Earnhardt / Jimmy Spencer

1993: Ernie Irvan / Dale Earnhardt

1992: Davey Allison / Ernie Irvan

1991: Harry Gant / Dale Earnhardt

1990: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1989: Davey Allison / Terry Labonte

1988: Phil Parsons / Ken Schrader

1987: Davey Allison / Bill Elliott

1986: Bobby Allison / Bobby Hillin

1985: Bill Elliott / Cale Yarborough

1984: Cale Yarborough / Dale Earnhardt

1983: Richard Petty / Dale Earnhardt

1982: Darrell Waltrip / Darrell Waltrip

1981: Bobby Allison / Ron Bouchard

1980: Buddy Baker / Neil Bonnett

1979: Bobby Allison / Darrell Waltrip

1978: Cale Yarborough / Lennie Pond

1977: Darrell Waltrip / Donnie Allison

1976: Buddy Baker / Dave Marcis

1975: Buddy Baker / Buddy Baker

1974: David Pearson / Richard Petty

1973: David Pearson / Dick Brooks

1972: David Pearson / James Hylton

1971: Donnie Allison / Bobby Allison

1970: Pete Hamilton / Pete Hamilton

1969: Richard Brickhouse

