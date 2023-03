Infos NASCAR 2023 Atlanta: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

In der NASCAR-Saison 2023 geht es am Wochenende auf den Atlanta Motor Speedway, der seit dem vergangenen Jahr ein steileres Banking in den Kurven (28 Grad statt der vorherigen 24 Grad) aufweist. Damit ist Atlanta gewissermaßen zum dritten "Superspeedway" neben Daytona und Talladega erwachsen. Das spiegelt sich auch im Zeitplan für das Wochenende wieder. Denn genau wie beim Daytona 500 zu Saisonbeginn geht es aus dem Stand direkt ins Qualifying. Ein Freies Training gibt es in Atlanta gar nicht mehr.

Im NASCAR Cup-Kalender 2023 ist Atlanta eine von zwei Strecken, auf denen Renndistanzen verkürzt wurden. So geht das Frühjahrsrennen am Sonntag über 400 Meilen, genau wie das Sommerrennen am 9. Juli. Bis einschließlich der Saison 2020 gab es in Atlanta ausnahmslos 500-Meilen-Rennen. Seit 2021 umfasst das Sommerrennen "nur" noch 400 Meilen. Nun hat man auch das Frühjahrsrennen verkürzt.

Die zweite Strecke mit verkürzter Renndistanz 2023 ist der Texas Motor Speedway. Dort geht am 24. September das einzige im Kalender verbliebene Rennen ebenfalls nur noch über 400 statt 500 Meilen. Der Trend zu kürzeren Rennen betrifft aber nicht nur 1,5-Meilen-Ovale. Schon im vergangenen Jahr wurde für das Frühjahrsrennen auf dem Martinsville Speedway die Renndistanz verkürzt.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 Atlanta in der Übersicht:

Daten zum Atlanta Motor Speedway

Ort: Hampton (Georgia, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,54 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 28 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1960

NASCAR-Streckenrekord: Martin Truex Jr. in 29,531 Sekunden (187,735 Meilen pro Stunde) in der Saison 2022

Zeitplan NASCAR 2023 Atlanta (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 5 Stunden)

Samstag, 18. März

11:35 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 19. März

15:00 Uhr: Rennen - Ambetter Health 400 (260 Runden; Start: 15:19 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Atlanta (in MEZ)

Sonntag, 19. März

19:30 Uhr MEZ: Rennen auf Sport1+ (Rennstart: 20:19 Uhr MEZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Atlanta (36 Autos)

Atlanta ist das fünfte von 36 Saisonrennen im NASCAR Cup-Kalender 2023. Und zum vierten Mal in Folge umfasst die Meldeliste die 36 Autos mit Charter-Vertrag, aber keines darüber hinaus. Bezogen auf die Fahrer betreffen die einzigen Veränderungen gegenüber der Vorwoche (Phoenix) die Teams von Rick Ware und von Front Row.

Im #15 Ware-Ford tritt in Atlanta nun wieder J.J. Yeley an, weil Todd Gilliland nach seinem ersten Auftritt in diesem Auto planmäßig zurückwechselt in den #38 Front-Row-Ford, den er bei den meisten Saisonrennen pilotiert. Weil Chase Elliott infolge seines Beinbruchs weiterhin verletzt ausfällt, geht das Atlanta-Frühjahrsrennen diesmal ohne den Lokalmatador über die Bühne.

Apropos Hendrick: Elliotts Teamkollegen Kyle Larson, William Byron und Alex Bowman haben am Mittwoch allesamt 100 Punkte abgezogen bekommen. Gleiches gilt für Kaulig-Pilot Justin Haley. Außerdem sind die Crewchiefs (Cliff Daniels, Rudy Fugle, Blake Harris sowie Trent Owens und auch Elliotts Crewchief Alan Gustafson) allesamt für vier Rennen gesperrt.

Grund für die Strafen: Zu Beginn des Phoenix-Wochenendes wurden die Lufteinlässe auf der Motorhaube aller vier Hendrick-Chevrolet und auch des #31 Kaulig-Chevrolet von NASCAR konfisziert und nach Untersuchung nun für illegal erklärt. NASCAR argumentiert, dass die Teile von den jeweiligen Teams verändert wurden, obwohl es sich um Einheitsteile für alle Teams handelt. Hendrick argumentiert, dass die Teile so geliefert wurden und hat direkt Einspruch eingelegt - Ergebnis offen.

Abgesehen davon hat sich in Phoenix auch Gibbs-Pilot Denny Hamlin eine Strafe eingefangen. Ihm wurden 25 Punkte abgezogen, weil er in der Schlussphase des Rennens eine Kollision mit Trackhouse-Pilot Ross Chastain absichtlich eingeleitet hat. Dass es Absicht war, gab Hamlin am Montag dieser Woche in seinem Podcast zu.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Atlanta

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.