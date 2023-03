Infos NASCAR 2023 Austin: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

Star-Aufgebot beim ersten Rundkurs-Rennen im Kalender der NASCAR Cup Series 2023! Auf dem Circuit of The Americas (COTA) in Austin im US-Bundesstaat Texas gehören am Sonntag unter anderem zwei Formel-1-Weltmeister zum Starterfeld: Kimi Räikkönen und Jenson Button. Auch der dreimalige IMSA-Champion Jordan Taylor sowie IndyCar-Pilot Conor Daly sind mit von der Partie. Zudem absolviert der siebenmalige NASCAR-Champion Jimmie Johnson eines der Rennen seiner Teilzeitsaison 2023. Insgesamt umfasst die Meldeliste für das Austin-Wochenende 39 Fahrer (Details siehe unten).

Und weil es sich um das erste Rundkurs-Rennen im diesjährigen Kalender handelt, gibt es auch ein paar neue Regeln. Technisch gesehen kommt wieder das Aero-Paket für wenig Abtrieb zum Einsatz, das am 12. März auf dem Ein-Meilen-Oval in Phoenix debütiert hat. Dieses Aero-Paket wird bei allen sechs Rundkurs-Rennen in diesem Jahr eingesetzt. Sportlich gesehen gibt es gleich zwei Neuerungen.

Zum einen gibt es auf Rundkursen ab sofort keine Stage-Cautions mehr. Zwar ist die Renndistanz (in Austin sind es 68 Runden) weiterhin in drei Segmente unterteilt und es gibt nach Stage 1 und Stage 2 jeweils Bonuspunkte für die Top 10. Eine Gelbphase aber aber ab sofort weder am Ende von Stage 1 noch am Ende von Stage 2 ausgerufen. Die Neuerung gilt für alle sechs Rundkurs-Rennen im Kalender. Zum anderen gibt es die bislang nur von Ovalen bekannte Choose-Rule - also das Wählen der Fahrspur bei jedem Restart - ab sofort auch bei allen Rundkurs-Rennen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 Austin in der Übersicht:

Daten zum Circuit of The Americas

Ort: Austin (Texas, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 20

Streckenlänge: 3,410 Meilen (5,487 Kilometer)

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: Daniel Suarez in 2:11.787 Minuten (93,150 Meilen pro Stunde - 149,878 km/h) in der Saison 2022

Zeitplan NASCAR 2023 Austin (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden bis Samstag, 7 Stunden ab Sonntag - Samstagnacht Umstellung auf Sommerzeit in Mitteleuropa)

Freitag, 24. März

13:05 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 25. März

10:30 Uhr: Qualifying (zwei Segmente)

Sonntag, 26. März

14:30 Uhr: Rennen - EchoPark Automotive Grand Prix (68 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Austin (in MESZ)

Sonntag, 26. März

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Austin (39 Autos)

Für das erste Rundkurs-Rennen der Saison sind so viele Autos gemeldet wie seit dem Daytona 500 nicht mehr, nämlich 39. Die drei zusätzlichen, die das Feld von 36 (Charter-)Autos auf insgesamt 39 Autos anwachsen lassen, sind der dritte Trackhouse-Chevrolet (Startnummer 91) mit Kimi Räikkönen, der dritte Legacy-Chevrolet (Startnummer 84) mit Jimmie Johnson und der Money-Chevrolet (Startnummer 50) mit Conor Daly.

Neu beziehungsweise anders als sonst besetzte Cockpits gibt es in Reihen der 36 Charter-Autos ebenfalls deren drei. Im #9 Hendrick-Chevrolet gibt in Vertretung für den verletzten Chase Elliott nun Jordan Taylor sein NASCAR-Debüt. Im #15 Ware-Ford gibt Jenson Button sein NASCAR-Debüt. Und den Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78) fährt zum ersten Mal Josh Bilicki.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Jordan Taylor

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Jenson Button

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#50 - Money-Chevrolet - Conor Daly **

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Josh Bilicki

#84 - Legacy-Chevrolet - Jimmie Johnson **

#91 - Trackhouse-Chevrolet - Kimi Räikkönen **

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Austin

2022: Ross Chastain

2021: Chase Elliott

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.